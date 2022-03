„To je logické. Musíme z něj vyvodit důsledky. Když jsme schopni na Slovácku pracovat, dodržovat taktiku, dobře bránit, tak to musíme zvládnout i za týden proti Karviné. A mít tím základ do ofenzivy,“ dodal kouč.

Jak hodnotíte zápas?

Nemůžu neříct, že jsme dneska v úvodu zápasu a vůbec v prvním poločase nešli hrát na výsledek, ale šli jsme si jen zahrát. V defenzivě jsme upustili od svých principů, které dodržujeme, a jsem přesvědčený, že díky nim jsme byli na té pozici, kde jsme se nacházeli. A díky kterým jsme přišli k těm výsledkům. Karviná nás za to potrestala. Je to jednoduché. Ve druhém poločase už snaha pro obrat často přecházela do křeče, měli jsme svázané nohy a nebyli jsme to my. Takhle prohospodařit poločas je ale trestuhodné a zarážející.

Před zápasem z Baníku znělo, abyste Karvinou nepodcenili, ale pak přijde takový propadák. Čím si vysvětlujete?

Myslím, že jsem to řekl v první větě. Nedodržovali jsme principy bránění. Možná to bylo sestavou, možná podceněním, to teď nedokážu říct. Ale důvody jsou jednoduché. Bylo to bráněním. Dva útočníky a způsob hry Karviné jsme měli bránit úplně jinak. Zodpovědněji, důsledněji, být v prostorech přečíslení a to jsme nedodržovali. K tomu se přidal nedůraz. Dostupování, nedat soupeři na naši obranné polovině prostor, to přitom k našim zápasům doma i venku patřilo. To byla alfa a omega toho, proč jsme za poločas dostali tři góly.

Prvním dvěma předcházela ztráta míče v blízkosti pokutového území. Tady mluvíte o nedůrazu?

To také. Jsem přesvědčený, že k výsledkům a bodům jsme dlouhodobě přicházeli nějakou hrou, ale dnes jsme od toho úplně ustoupili. Nešli jsme si ten zápas oddřít, odpracovat, dojít si pro výsledek. Je jedno, jestli hrajeme doma proti Karviné, nebo proti Spartě. V naši situaci jsme si měli své pozice vážit a tento zápas jít odpracovat, odbouchat, být odolnější v osobních soubojích a počkat si na naše postupné útoky, fotbalové akce a prostory, které nám soupeř dá. A nedát jim doma žádný prostor pro vstřelení jedné branky, natož tří. To nám od první minuty nešlo.

Souvisí s tím i to, že jste neobdrželi ani jednu žlutou kartu?

Nevím. Dá se hrát tvrději i bez žluté karty, záleží, jak rozhodčí píská. To se dá rozebrat ze všech úhlů a nemyslím si, že je to opodstatněné kartami.

Ke střídání jste sáhl ještě v prvním poločase, mimo jiné i na stoperu, což je citlivější. Váhal jste, koho stáhnout?

Ne, bylo to o tři góly, rozpadly se nám principy hry a my museli něco udělat. Nabízelo se několik možností, zvolili jsme varianty, kterým jsme věřili nejvíc.

Sestava byla ofenzivní, nicméně jaké úkoly měli ve středu hřiště Dominik Janošek s Danielem Tetourem, protože před stopery bylo hodně místa, které Karviná využila?

Než bychom vedli, vyhrávali a měli zápas pod kontrolou, tak jsme tam měli být pevní.

Slovácko vyhrálo, vy potřetí na jaře ztratili doma. Je to v boji o čtvrté místo problém?

(pousměje se) Ano, samozřejmě. Jsme v pozici, kterou jsme si vydřeli, odpracovali, nedostali jsme se tady ničím jiným, než prací. O to víc jsme si toho měli vážit, odpracovat si i tento zápas a dojít si pro výsledek. I když sestava byla ofenzivní, což vyplynulo i z absencí kvůli kartám (Ndefe a Kaloč), ale způsob hry v defenzivě byl pořád stejný.

Chyběl moc Filip Kaloč?

Naučil se dodržovat principy, které po něm chceme, a je v nich výborný.

A co Jiří Boula?

Jirka nastoupil od začátku ve čtyřech zápasech a máme z nich deset bodů. Jednoduchá odpověď.

Už víte, jak to bude s Ladislavem Takácsem? Kdy by se mohl zapojit k týmu, popřípadě do zápasů?

Teď dokončil kondiční blok a od pondělí s námi začíná s míčem. Pokud jde o zápas, tak to netuším. Je to dlouhá doba, tak uvidíme.