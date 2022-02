Dění na hřišti se mu nehodnotilo snadno. „Od začátku se nám nedařilo naplňování plánu a scénáře, hrát způsobem hry, kterým jsme chtěli uspět a překonat Teplice. Nebylo to ideální, nebyli jsme to my,“ řekl Smetana s tím, že příčin byla spousta.

„Po tom, co jsme si něco vybojovali v Boleslavi, jsme to teď zahodili. Obrovská škoda,“ dodal zklamaně mladý kouč Baníku.

Konec série! Almásiho trefy byly málo, Baník po špatném výkonu padl s Teplicemi

Kde tedy vidíte příčiny porážky?

Vše začalo samozřejmě vzadu, kde jsme byli nedůrazní, prohrávali jsme strašně moc soubojů a po nich jsme neměli ani odražené míče. I ve středu hřiště nás Teplice přehrávaly, měly pasáže, kdy byly mnohem pohyblivější. Nebylo to ideální. Musím, říct, že jsme se netrefili ani s rozestavením, i když jsem nad tím v poločase přemýšlel, měli jsme to asi vrátit zpátky. Ale po bitvě…

Co vám chybělo?

Důraz, hlad chtíč, dneska i kvalita, ale bylo to způsobeno i rozestavením, které jsme zvolili, a do kterého jsme kluky hodili. Teplice byly pohyblivější, důraznější, šly si za vítězstvím. Možná nás i trochu překvapily, ale my se s tím stejně měli poprat. Je zarážející, že tady dostaneme čtyři góly, ale nejsme schopni zareagovat. A poprat se s tím lépe.

Obránce Baníku Chlumecký: Jsem tichý blázen. Konec v Teplicích? Neobvyklý

Druhý poločas jste začali s Ndefem na hrotu. Jaký jste měli záměr?

V prvním poločase jsme blbě napadali tu jejich trojku v obraně. Nedařilo se nám to. Buď jsme byli špatně postavení, špatně jsme reagovali, nebo jsme byli od nich daleko. A Gigli to měl víc odběhat. V úvodu roli splnil, vypadalo to lépe, už nám tolik nevyjížděli, ale potřebovali jsme Klímiče dostat výš. Být kompaktnější ve středu. Proto jsme chtěli ještě před gólem střídat a dostat tam Boulise (Boulu), v nímž bychom byli uprostřed silnější. Proto jsme Ubonga (Ekpaie) stáhli, Gigliho dali zpět a nahoře byli dva vysocí útočníci.

Třikrát asistoval u gólu Fortelný, v útoku dohromady tři trefy zaznamenali Sejk s Žákem. Překvapilo vás jejich nasazení?

Byli pohybliví, důrazní a nám to dělalo obrovské problémy. My na to nezareagovali, což je zarážející, má to nějaké příčiny, ale přesto si myslím, že se s tím máme porvat a být schopni to zvládnout.

Za úspěšný tip trénink, vzkázali z Baníku šéfovi Oktagonu. Kdo nahradí „Kuzmu“?

O jakých příčinách hovoříte?

To úplně nechci říkat. Možná osobnost Davida (Lischky), sehranost, pravděpodobně i rozestavení. Myslím si, že Jarda (Svozil) je pak jistější, komunikativnější. To jsou věci, které se nabalují na sebe a jdou vidět. Detaily nechci rozebírat, jen se z toho musíme poučit. Ale třeba Chlum (Chlumecký) je tu, v přípravě odehrál dobré zápasy, zvládl Boleslav a zvládnout to měl i dnes. Neschováváme se za to.

Mohla u něj hrát roli i nějaká nervozita, jelikož nastoupil proti svému bývalému klubu?

Musím říct, že ano. Nebudeme se za nic schovávat. Chlum dneska nehrál dobře, stejně jako spousta dalších kluků. Doufám, že jsme si ten „den blbec“ vybrali. Nechci být generálem po bitvě, ale část viny jde i za mnou. Zejména co týká rozestavení a způsobu hry. Netrefili jsme to. Bylo ale i zapříčiněno Teplicemi, které nás překvapily, nebo hrály dobře. To není výmluva. Možná jsme měli být odvážnější, a udělat změny, ale neudělali jsme to. Blbě jsem reagoval, ale je to ponaučení do dalších zápasů.

Azevedo po konci v Baníku: Fanoušci v Trnavě jsou podobní, chci naplnit cíle

Neuvažovali jste o stažení Martina Chlumeckého v poločase?

Myslím si, že mluvit o tom takhle po zápase je zbytečné. Měli neměli. Zvládl se zápas před týdnem, byl toho součástí, tak hrál i nyní, protože je fyzicky připravený, kdežto Lišák (David Lischka) se nedávno zapojil do tréninku. Chtěli jsme mít stoprocentně připravené hráče a říkat teď, jak to mělo nemělo být, je už úplně zbytečné. Prostě dostal šanci, od toho tu je, a hráč jako on by neměl být nervozní. Měl by to zvládnout a odehrál to lépe.

Zmínil jste Jaroslava Svozila, který obdržel čtvrtou žlutou kartu a poprvé v sezoně bude proti Olomouci chybět. Je to problém?

Máme čtyři stopery, bez něj tři, takže se s tím musíme porvat.

KOMENTÁŘ: Za cenu Evropy přát Vrbově Spartě? Fanouškům Baníku nic jiného nezbývá

Při pohledu na střídačku se jevilo, že není moc možností, jak v případě potřeby oživit ofenzivu. Nebylo variantou, že byste třeba místo jednoho stopera zařadil například mladého Smékala?

Samozřejmě máme nějaký covid, ale to postihuje každý tým. Vidíte, které týmy vůbec nehrají. Nám chyběli Lišák, Tety, Jurys, Lašty (Lischka, Tetour, Juroška, Laštůvka), což jsou zkušenosti i kvalita, která by scházela jakémukoliv týmu. Ale je to realita. Vždyť kolik hráčů chybí Slavii, Spartě? O tom je zbytečně se bavit. Navíc Arťom (Koncevoj) vypadl včera večer. Smékal se samozřejmě nabízel, ale nechtěl jsem do toho dál zasahovat ráno před zápasem a mít na střídačce tři mladé kluky, protože tam byl Péťa Jaroň a Matěj Šín. Byla velká pravděpodobnost, že oba půjdou do hry. Chtěl jsem tam mít i starší hráče a zkušenost.

Baník může jít výš, fanoušků je mi líto. Sedm let vězení je moc, prohlásil Lukeš

Mrzí vás tato ztráta i proto, že v neděli hraje Sparta s Plzní a Slovácko se Slavií, tudíž jste se jim mohli zase přiblížit?

Každý mrzí. Svědomitě mohu říct, že jsme se připravovali důsledně, a apelovali jsme na podcenění. Viděli jsme Karvinou, to byl příklad pro všechny. Chtěli jsme udělat maximum, protože jsme věděli, že zbývá deset zápasů a v každém chceme uspět i bodovat. Nikomu body nechceme rozdávat, určitě ne doma Teplicím. Za nás, hráče, realizační tým musím říct, že jsme se svědomitě připravovali. Udělali jsme spoustu chyb, nebyli jsme kvalitní a jen se to hromadilo. Obrovské ponaučení a uděláme vše pro to, aby se to neopakovalo. Nic jiného nelze říct. Poučit se a být za týden na špičkách.

Konec přestupního termínu se blíží, jak to vypadá s Ladislavem Takácsem a jeho eventuálním příchodem?

Odvíjí se to od jeho zdravotního stavu a Laco je pořád zraněný. V této chvíli to není téma.