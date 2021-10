Start podle plánu, spolehliví vzadu, nebezpeční dopředu. Tak by se dal zhodnotit úvod duelu. Baník skórovat nedokázal, šance Klímy a Fleišmana zůstaly nevyužity.

„Z tlaku i závarů jsme měli vytěžit víc,“ přiznal Smetana. „Ale co jsme chtěli, to fungovalo. Soupeře jsme nepouštěli do většího tlaku, či gólových příležitostí. Chtěli jsme zápas zlomit naší ofenzivou a odpracovat ho, což se podařilo a zvládli jsme to,“ byl rád s tím, že na hráče apeloval a zdůrazňoval lepší formu Slovanu, než tomu bylo v prvních kolech.

„Liberec v posledních zápasech hrozil přes křídla, nebo Rondiče, což jsme chtěli středním blokem a prací v křídlech eliminovat. Převážně se to dařilo,“ prozradil recept na soka, který sestavu změnil a nastoupil se dvěma útočníky.

„Asi to chtěli zjednodušit, nebo tam dostat víc centrů, ale na krajích jsme dobře hráli jeden na jednoho, nepouštěli je do žádných situací, ani do brejků. Navíc jsme byli sami nebezpeční,“ pochvaloval si Ondřej Smetana.

Prvním klíčovým momentem byla červená karta pro Tiéhiho po faulu na Ndefeho. „Když se na to ptáte, hodnotit to musím, moc se k tomu vyjadřovat ale nechci,“ podotkl kouč.

„Máme technologii, můžeme si ty situace přehrát, vědět, kde děláme chyby, kde hoříme, nebo naopak můžeme soupeře překonat. Kluci říkali, že minimálně jasná žlutá karta, kdy ho prošlápl. Když jsem Gigliho viděl o půli, jak je pokopaný, tak souhlasím,“ pokračoval.

„Jinak se k tomu vyjadřovat moc nechci. Nějak jsem to viděl, lze říct, že těch soubojů je na hřišti hodně, ale je tu VAR, zhodnotili to, stalo se a my si s tím poradili. Liberci to uškodilo, přitom odehrál dobrý zápas a bude se zvedat,“ poznamenal Smetana.

PÍSKOT NA NDEFEHO? NEHODILO SE TO

Od té chvíle doprovázel každý Ndefeho dotyk s míčem pískot domácích fanoušků. „To mě mrzí. Gigli je super kluk, extrémně pracovitý, hodný, a to jak byl pokopaný, ledoval to… V zápase ani v tréninku jsem ho neviděl simulovat. Je to pracant a dříč. Lidé si asi museli vybít frustraci, ale to je mi líto a je to škoda. Nepatřilo to tu a ani se to nehodilo,“ měl jasno Smetana.

Potěšilo ho aspoň, že gólová reakce přišla brzy po vyloučení. „Nemusíme si nic namlouvat, karta nám pomohla. Pomohlo nám i to, že jsme si o poločase mohli říct změny, změnit i způsob hry a dostat do kluků věci, které jsme po nich chtěli. Šli jsme i do střídání, protože jsme si řekli, že Carlos nám v jiném způsobu hry víc pomůže. To se i vyplnilo,“ vysvětloval Smetana, proč o přestávce stáhl Davida Buchtu a nahradil ho Brazilec De Azevedo.

„Byl zadýchaný, hrál po delší době, nebylo to lehké. Poločas mu stačil, do těch deseti jsme potřebovali dostat Carlose, který byl do postupného útoku silnější s míčem. Byl to čistě taktický krok,“ potvrdil Ondřej Smetana. „Přidali jsme gól, ale situací, kdy jsme mohli jít po stranách a přehrát je, mohlo být víc. I závěr mohl být klidnější, nicméně za výsledek jsme šťastní,“ doplnil.

Tématem samozřejmě bylo i vyloučení útočníka Ladislava Almásiho v závěru.

„Co vám mám říct? Dokážu se do té situace vžít,“ pokrčil Smetana rameny. „U první karty chce Laco jít na první tyč, jde tam důrazně, skluzem a stane se, že hráče dojede. U druhé pak má výšku, roztáhne ruce, chce si pokrýt míč a vrazí do obličeje soupeře. Pro nás bohužel, ale i tohle se stává. Tak to i beru. Bude nám chybět, ale proto máme široký kádr,“ řekl kouč, který může být s dosavadním průběhem podzimu spokojený.

V období mezi dvěma reprezentačními pauzami získal Baník ve čtyřech zápasech deset bodů. V tabulce je čtvrtý. „Někdy ty výkony nebyly optimální, ale hráli jsme třikrát venku. Ať už to byly Teplice, silná Olomouc, nebo teď Liberec. I Bohemka zase uhrála dobrý výsledek. My si toho ceníme, vážíme, víme, jak jsme k tomu došli a co nás to stojí úsilí a práce. Jsme za to odměněni, ale teď pokračujeme dál. Nesmíme polevit,“ uzavřel Ondřej Smetana.