Čím si to vysvětlujete?

Netuším. Žádný tlak tady už není. Sám jako trenér nevím, co v těch klucích je, nebo co jim říct, aby se nebáli hrát, šli do nabídky a ve hře se objevovalo to, co si říkáme. Myslím, že dnes přibyl další bod – donutit soupeře k chybám. To se podařilo při druhém gólu, kde bylo požduchnutí, nebo faul, nevím to přesně. Hradec ale neměl den, dělal chyby, tak jako my v minulých zápasech.

Proč se první poločas moc nevydařil?

Těžko k tomu něco říct. Hráli jsme hrozně špatně, do druhého poločasu jsme museli prostřídat a myslím, že kluci, kteří přišli, nám vlili do hry živou vodu. Pomohli. Zvládli to. Chlumecký asi nejvíc, roli splnil i Bůďa (Lukáš Budínský), kdy jsem chtěl uklidnit mužstvo, být na míči, neztrácet je. Naproti tomu Buchtič (David Buchta) má na víc, než ve druhém poločase ukázal. Je to ale o důvěře, abychom s ním dál pracovali a podpořili ho.

Tři poločasová střídání byla jen věcí výkonů, nebo i zdravotního stavu?

Když si analyzujeme minulá utkání, určitě jsme nebyli spokojeni s Davidem Lischkou. Udělal chyby, řekli jsme si to, ale není možné, aby tak zkušený hráč v 9. minutě podcenil autovou situaci soupeře, a hráč, kterého má hlídat, se dostal za něj. Opět chyba, po které už není v zápase tak, jak by měl. Proto jsem ho chtěl vysvobodit a dát šanci dalšímu, který na ni čekal. Tlak tu není a neměl jsem problém tři hráče vystřídat. Poslat tam někoho čerstvého.

Naopak se zadařilo Ladislavu Almásimu.

Jsem rád. Dal dva góly a pomohl si v tabulce střelců. On i celý tým to odmakali. Hra nebyla ideální, stálo mě to hodně nervů. Naštěstí když jsme se dostali do problémů, soupeř to nepotrestal.

Hradec jste porazili poprvé v sezoně. Je to tím nepříjemným stylem, který hrají?

Určitě je houževnatý, jsou sehraný tým, soubojově jsou na tom dobře, vyhovuje jim systém a je strašně těžké proti nim hrát. I když jsme chtěli hrát fotbal, když do meziprostoru nepřijde přesný míč, aby ho hráč pokryl a dobrali jsme druhý míč, tak je to složité. Soubojově jsme Hradci opět nestačili.

Také jste měli potíže v rozehrávce…

Snažili jsme se o ni, ale bylo to hodně těžké, protože nešetřili krokem a napadali.

Sestava ale byla velmi ofenzivní, kdy nastoupili útočníci Smékal, Klíma i Almási.

Vypadl nám Tetour, zvolili jsme tak do středu Pokyho (Pokorného). Do defenzivy to byla výhoda, plus, na druhé straně chyběl tvořivý hráč. To jsou situace, které musíme jako realizační tým zvážit. Hradec má i výkopy, dlouhé míče, které dobírá. Vlkanova je dobrý hráč, kterého je těžké eliminovat, ale myslím, že to Poky zvládl. Kromě jedné chyby, kdy zbytečně ztratil míč. Ale to bych mohl mluvit celou dobu i o jiných. Kdo neudělal v prvním poločase chybu? Bylo by jich moc. Chyběla tvořivost, což jsme věděli dopředu. Kali (Kaloč) měl být tvůrce, dispečer, ale nevyrovnal se s tím, jak jsme si představovali.

Ve středu vás čeká Slavia. Pražanům jde o titul, vám o nic.

Teď bylo motivací vyhrát, možná měli hráči svázané nohy. Hrát se Slavií je ale svátek, máme tady vynikající hřiště, takže doufám, že do toho půjdeme odvážně i s podporou diváků. Věřím, že uvidíme dobrý fotbal.

Navíc vzápětí hrajete i v Plzni, takže můžete spolurozhodnout o tom, kdo bude mít titul, viďte?

To se uvidí. Třeba nemusíme nic rozhodnout. Hlavně se musíme sami zlepšit a dostat do hráčů čistou hlavu, popřípadě odvahu, kterou má Hradec v nadstavbě i celou sezonu. Proti každému soupeři hraje svou hru a nikoho se nebojí.

Nemůže nastoupit Ladislav Takács. Jak jste s ním za těch pár utkání spokojený?

Poslední zápasy odehrál na stoperu, nikoli na šestce, kde teď byl právě Poky. Jsem s ním spokojený.