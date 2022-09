Před sebou ještě stále viděl těch několik šancí a nadějných protiútoků, které ale zůstaly nevyužity. „Je hezké, že jsme neprohráli, je hezké, že jsme udrželi určitou kvalitu, kterou venku předvádíme, ale pokud to nebudeme potvrzovat doma, tak to bude špatně. Dnes je ale bod málo. Měli jsme na to, abychom tady vyhráli,“ uvedl Vrba.

Venku opět bod! Baníku s Hradcem nepomohla ani přesilovka, nevyhrál čtyři zápasy

Pozitivum je čisté konto a fakt, že vyjma standardní situace v závěru jste Hradci nedovolili větší šanci?

Je pravda, že těsně před koncem měli velkou gólovou příležitost. Mohli jsme dopadnout ještě hůř. Ale spíše mi vadí, že jsme měli spoustu zajímavě rozjetých akcí, ale nedohráli jsme je. Takhle budeme těžko vyhrávat. Mezihru před finální fází musíme jednoznačně zlepšit, pak můžeme uspět. Pokud ne, tak to bude složité.

Zatrnulo vám hodně v poslední minutě při hlavičce Filipa Čiháka, kterou lapil brankář Laštůvka?

Zatrnulo. Věděli jsme, že soupeř má velice dobré standardní situace a teď se to ukázalo. Jsou v tom strašně silní a byla to jediná gólová příležitost, kterou si v celém zápase vytvořili. O to víc nám zatrnulo, že to bylo v nastavení a dohrávali jsme proti deseti. Mohlo to být ještě horší. My toho měli víc a o to víc mě mrzí, že jsme nebyli schopni z toho vytěžit nějakou branku.

VIDEO: Baník na Hradec i s Miškovičem a Lischkou. Co kulisa v Mladé Boleslavi?

Mrzí výsledek i vzhledem k dlouhé přesilovce?

Ano, mrzí mě, že jsme tady nevyhráli. To je realita.

Ani útočné standardní situace se nedařily. Nebylo řešením je místo nakrátko rozehrát centrem do pokutového území?

Podívejte, vy nevíte, co jsme nacvičovali a proč tam daní hráči jsou. Že jsme toho nevyužili, to je jiná věc.

Neuvažoval jste – zejména po červené kartě – o větším prostřídání a zvýšení ofenzivní síly týmu dalšími hráči?

Já myslím, že ani proti jedenácti hráčům Hradce jsme nehráli špatně. Nechtělo se mi do toho zasahovat, protože zápas měl celkem tempo a my si dokázali vytvořit příležitosti i proti jedenácti. Pořád jsem věřil, že zvolená sestava byla správná, a že gól s ní dáme.

A co chybělo, aby se Baník proti deseti hráčům prosadil?

Měli jsme hru zrychlit, zjednodušit, jít do větší kvality.

Rozčarování fanoušků, nervozita na Bazalech. A posily Baníku v nedohlednu

Jak hodnotíte výkon Roberta Miškoviče, který poprvé nastoupil v základní sestavě?

Je to první zápas. Uvidíme, jak to bude dál.

Naopak v nominaci nebyl Daniel Tetour. Proč?

Je nemocný.

Jste čtrnáctí, berete příští kolo proti posledním Pardubicím o to vážněji?

Pro mě je každý zápas klíčový. Stejně jako tady budeme chtít vyhrát. I proto, že fanouškům hodně dlužíme, tak si nedokážu představit, že bychom měli ztratit nějaké body. Stát se to může, co se bude dít pak, to nevím. Vy možná ano. Ale pro nás je ten zápas strašně důležitý. Víme, že jsme toho spoustu zkazili a máme co napravovat.

Trenér Baníku Vrba: Zápas ovlivnilo vyrovnání. Posily? Nějaké možnosti se nabízí

Zbývají čtyři dny do konce přestupního období. Lze čekat příchod, nebo odchod?

Odchod to nevím, o tom jsme se nebavili. Ale na příchodech některých hráčů pracujeme. Uvidíme, jestli to dokážeme dotáhnout.

Můžete potvrdit informaci, se kterou přišel server idnes.cz, že byste chtěli Jakuba Horu?

To je vaše informace, já o tom nevím. To jméno také probíhá, padlo, netvrdím, že ne, ale že by byla konkrétní jednání, o tom nevím. Uvidíme. Ale co se píše v některých médiích, není úplně přesné.

Kapitán Baníku Laštůvka: Fanoušci mají právo křičet. Děláme dětské chyby

A koho byste si typově chtěl jako posilu?

Víme, že jsou posty, které bychom rádi posílili, jsou hráči, které bychom chtěli. Ale tím, že některé kluby postoupily do Champions League, jiné jsou výš, než my, tak asi ani ochota hráčů – když mohou hrát proti Barceloně, nebo Bayernu – přestoupit do Baníku není tak velká, jaká by byla, kdyby tu skupinu nehráli. Pak je to na trhu těžké, když je čtyři pět mužstev, které má kvalitní hráče, ale momentálně je pro ně Champions League něco, co nezažijí. Já bych jim přál, aby to zažívali každý rok, ale asi mají takový postoj, a proto to není tak horké, jako před kvalifikací.

Takže jednání probíhají…

Samozřejmě na tom pracujeme, bavíme se o některých hráčích – třeba o Kubovi (Horovi) – netvrdím, že ne. Nebudu lhát. Tak jako nelžu, že jsem flašku nehodil do prostoru, kde nikdo nebyl. Z tohoto pohledu jsou jednání, která probíhají a může se stát, že někdo přijde. Ale není to tak, že bych vám řekl, že máme podepsaného toho a toho, zítra bude na tréninku. Nebudu říkat něco, co se ukáže, že není pravda. Pak budete říkat vy, že Vrba uvedl na tiskovce, že přijde ten a ten. Tak to není. Snažím se k vám chovat fér, slyšíte to? Tak vám říkám, jak to je a nevymýšlím si nesmysly.