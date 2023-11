Filip Panák je vynikající hlavičkář, já ho znám. My ho měli v Baníku, věděli jsme o jeho herní inteligenci. Pak se měnili majitelé a odešel do Karviné. Než pak šel do Sparty, tak jsme seděli s ním jeho a agentem Svěrkošem, přemlouvali jsme ho, aby se vrátil. On si vybral jinak. Bohužel ho přibrzdily zdravotní problémy. Pokud jde o tu standardku, trenéři vědí, jak to mělo být. Někdo si zdříml a u Filipa nebyl. Proto z toho byl gól. Také to mohlo být i v organizaci.

Baník byl obrovsky aktivní. Napadal, dostupoval, měl dobrou organizaci hry, nenechával Spartu volně rozehrát od gólmana. Snad jednou se jí to povedlo, došla až k bráně Letáčka, ale tam jí to Baník sebral. Byl výborný, vynikající. Sparta měla jen minutové pasáže, kdy držela míč. Vždyť v první půli ani nevystřelila na branku. Jediná střela byla zablokovaná. Ale samozřejmě… Program sehrál své. Ve čtvrtek hrajete, letíte domů a v sobotu cestujete dál. Určitě to na nich zanechalo stopy. Klíčem k úspěchu byl pro Spartu návrat Panáka, který vyztužil obranu a se dvěma parťáky na stoperu byli strůjci vítězství. Že nedostali gól. Možná chyběl Kairinen, který dovede bránit i útočit, zrychlit přechodovou fázi, udržet míč. U Baníku se mi ale líbili mladí střeďáci. Hra super, jenže nevyšlo to střelecky, a tím i výsledkově.

Jasně. Zvlášť u střelců musíte vše neustále opakovat. Drilovat zakončení ve vápně i kolem. Jako v tenise. Musíte udělat tisíce úderů, aby vám šly, a když už to umíte, musíte trénovat, aby byly stejné. Útočník musí také koncovku brousit a brousit. I Lewandowski má speciální tréninky, ne že si to tam zkusí dvakrát třikrát kopnout jen tak. Možná se dopracujeme ke skills koučům (dovednostním trenérům). Tak jako v hokeji. To je možná budoucnost fotbalu a především střelců.

Já u mužstva nejsem, v neděli ale aspoň měli spoustu situací. Rohy, střely, zablokované střely… Sparta za pomoci osobní statečnosti a nasazení srazila deset střel z jednadvaceti, což je obrovské množství a dokumentuje to, jak zahuštěný prostor tam byl. Baník měl dostatečný počet hráčů ve vápně i kolem, ale bohužel. Ani standardky nevycházely, byť když je zahráli nakrátko, měla Sparta problémy. Je to období, kdy útočníci góly nedávají. Vezměme si Almásiho, jemuž to tam dřív padalo, byl o něj zájem pomalu ze zahraničí, ale dneska to nejde. Není jiné cesty, než trénink, trénink, trénink. A specializace tréninku.

Celek z Bazalů by podle něj potřeboval větší příspěvek od někoho ze čtyř útočníků (Tanko, Kubala, Almási, Klíma). „Pokud se nepřidají s góly, bude s výsledkem problém. To jsem říkal už před zápasem, a tak to také bylo. Branky nedávají a Spartě stačil vstup do druhého poločasu, roh, na který vyskočil bývalý ostravský hráč, jehož jsme měli v mládeži, a rozhodl,“ poukázal Bohumil Páník na trefu příborského rodáka a stopera Filipa Panáka.

V těchto situacích máte hráče, kteří mají soupeře brzdit, blokovat vynikající hlavičkáře soupeře. Pak jsou ale i takoví, kteří dělají antiblok. Tedy že vám zablokují toho blokaře, aby hlavičkář měl klid. Pak vám tam vyplave sám.

To ale nebyl tento případ…

Nebyl. Podle mě si prostě špatně rozdělili hráče a někomu to uteklo. Konkrétně to ale musí vědět trenéři, kteří to mají detailně rozepsané.

Ve druhém poločase tlak i šance ustaly. Nechyběl vám na straně Baníku ras, který by to zase trochu pobláznil? Někdo charakteru Milana Baroše?

Podívejte se, kolik mají hráči let. Nemají toho v lize odehráno moc, k tomu cizinci, kteří musí pochopit charakter zápasu. Není větší utkání pro Baník Ostrava, než to se Spartou. Klasických srdcařů, kteří by hráli na hraně, jak já říkám, kdy buď to uhrají, nebo je červená, už tam tolik není. Milan takhle hrát dokázal. Vždyť poslední výhra Baníku nad Spartou bylo to památné utkání, kdy Milan dával na 3:2 a byly z toho body, které nás zachránily. Tady je však skladba mužstva hrozně mladá a perspektivní. Zatím se ti vůdci, kteří jdou na hranu, nevyprofilovali. Věřím ale, že se tak časem stane, aby někdo strhl mužstvo jít za hranice možného.

Trenéři neradi hodnotí své kolegy, ale přesto. Neměl Pavel Hapal střídat o fous dříve, než v 80. minutě?

On a jeho realizační tým jsou s mužstvem od rána do večera, dennodenně na tréninku, ví, jaký je zdravotní stav či problémy jednotlivců, stejně jako zná jejich formu. Kdo góly dává, a kdo nikoliv. K některým pak má důvěru větší, k jiným menší. To je těžké, na to vám neodpovím. Víte, kdyby střídal, a hráč dal gól, tak říkáme, že jde o super tah. Kdyby padl gól hráčem, jenž nestřídal, tak zase všichni mluvíme o tom, že bylo skvělé mu dát důvěru, být trpělivý a nechat ho na hřišti déle. O tom nelze mluvit zvenčí.

Pavel Hapal prožívá v Baníku období, kdy se daří, pak to zase nejde a půlka Ostravy ho odvolává. Měl by mít důvěru?

To je znovu to stejné. Vedení musí vědět, jak daný trenér pracuje, jaké tam má hráče, jaké jsou možnosti. Já bych se nad tím vůbec nepozastavoval. Znovu říkám. Je to mladé mužstvo, které bude mít výborné zápasy, stejně jako výkyvy, kdy se nezadaří. Jako v poháru proti Zlínu. Tam bych viděl problém. Ale se Spartou? To byl výborný výkon týmu. Chyběly pouze góly a výsledek.

Bohumil Páník.

Vy jste sám zmínil poslední výhru Baníku nad Spartou z dubna 2018, kterou pamatujete jako kouč Slezanů. Jistě, Pražané mají jiný rozpočet, nějakou kvalitu, možnosti, ale od té doby mohl Baník už párkrát uspět. Nedaří se to. Proč?

Je to i sebevědomím hráčů, Sparta má větší možnosti koupit kvalitní hráče, a rovněž své klíčové opory neprodávat. To je také důležité. Vyrostou vám hráči, začnou dávat góly a přebere vám je Slavia, nebo někdo jiný. Když dá někdo třicet milionů, je složité kluka udržet. A navíc hráči to nevysvětlíte. Oni prostě chtějí dál, do lepšího klubu, který hraje poháry. Kdyby se Baníku povedlo rok dva ty kluky udržet, dostat se do Evropy, tak už tuto tendenci nebudou mít. Pořád je to jen otázka financí. Ať už koupě hráče, jeho udržení, nebo odměnění.

Skladba kádru Baníku se vám líbí?

Ano, samozřejmě. Jsou to mladí kluci, takový zajímavý mix odchovanců, tuzemských hráčů a cizinců. Fotbalista se zlepšuje do třiceti let. Kondičně, takticky, fotbalovým umem. Po třicítce nabíráte zkušenosti, ale po silové a dynamické stránce to těžko posouváte, spíše jdete postupně dolů. Snažíte se to aspoň držet, což jde tréninkem. U tohoto týmu půjde ještě o výrazný progres, pokud se ho podaří mít pohromadě. Jen klub musí být trpělivý a umět s tím materiálem pracovat. A nejde jen o trenéry, ale i další lidi. Baník má nyní nádherné zázemí na Bazalech, takže ideální podmínky, protože nikam nemusí přejíždět. Teď je to jen o tom se soustředit na fotbal a dělat ho na maximum. Vedení pak musí být trpělivé a nedělat velké změny každý půlrok. Stejně tak trenéři. Ti mladí budou jen lepší.

Baník má ve zbytku podzimu náročný program. Venku Slovácko a Hradec Králové, doma Plzeň se Slavií. Zvládne to obstojně, aby se udržel v šestce a na jaře bylo o co hrát?

Všechno jsou to mužstva, která jsou aktivní a chtějí hrát fotbal, diktovat tempo hry a věřím, že to Baníku bude vyhovovat. Viděli jste, jak to bylo, když soupeř zaparkoval autobus. Pak musíte posledních čtyřicet metrů dohrávat tak, aby z toho něco bylo, což chce někdy štěstí, ale hlavně trpělivost a zkušenosti. Dřív to uměla jen Barcelona, dnes je takových týmů víc. Já věřím, že Baníku bude hernost a aktivita protivníků vyhovovat, budou to krásné zápasy a nějaké body uhraje.