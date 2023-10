Na otázky novinářů odpovídá prakticky týden co týden. Tentokrát si jej mohli na paškál vzít fanoušci. Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal v pořadu „Zeptej se mě“ na klubovém youtube kanálu reagoval na dotazy příznivců. Od rolí jednotlivých členů v realizačním týmu, hráče, mladíky, B-tým až po názor na pohárové ambice. Řada otázek se pochopitelně týkala i podzimní ligové komety, útočníka Abdullahiho Tanka, potažmo ostravské budoucnosti Brazilce Ewertona s Tomášem Rigem.

Zejména u Tanka se fanoušci obávají, že po novém roce odejde. Zájem údajně projevila pražská Slavia, kam v nedávné minulosti zamířili jiní nigerijští střelci – Yira Sor a letos v létě Muhamed Tijani. „Uvedu to na pravou míru, protože těch dotazů bylo více,“ zmínil Pavel Hapal. „Ve fotbale je všechno možné, ale věřím, a jsem přesvědčen, že Tanko zůstane. Že tuto sezonu odehraje za Baník Ostrava,“ snažil se na dálku uklidnit příznivce kouč.

„Jsme s ním spokojení, pro něj je to první kontakt s ligou, takže by byla škoda o jeho odchodu uvažovat. Já to v hlavě vůbec nemám,“ dodal Pavel Hapal.

Podobně mluvil před měsícem v obsáhlém rozhovoru pro Deník také šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško. „Pokud je zájem o naše hráče z top klubů, je to svým způsobem ocenění naší dobré práce. A kdyby pokračoval v takových výkonech, není pochyb, že by nějaký zájem mohl být. My s ním ale máme dlouhodobou smlouvu i plány,“ prohlásil bývalý gólman.

„I osobně si myslím, že by mu pomohlo, kdyby tady byl delší dobu, protože má ještě na čem pracovat. Rozhodně takovým způsobem neuvažujeme, že by měl někam odejít. Vždyť sotva začal,“ pousmál se tehdy Luděk Mikloško.

Velké zmatky panují u fanoušků ohledně budoucnosti na Bazalech v případě Ewertona, potažmo Tomáše Riga. Tady ale člověk nemusí mít člověk zákulisní informace, stačí pořádně číst informaci na klubovém webu z doby, kdy Baník ohlašoval oficiálně jejich příchod. Jak to tedy je?

Ewerton je v Ostravě na hostování do konce sezony. Pokud ho Slavia bude chtít získat, do určitého data a za určitou sumu tak smí učinit v zimní pauze. Je to podobný případ, jako před dvěma lety David Lischka, kterého si Sparta stáhla v závěru roku 2021, krátce před uplynutím lhůty. „Slavia si ho do konce tohoto kalendářního roku může za určitých finančních podmínek vzít zpátky,“ prozradil před pár týdny pro Deník Mikloško. Pokud „sešívaní“ k tomuto kroku nesáhnou, bude na tahu Baník.

Ewerton zůstane na Bazalech do konce ročníku, následně může majitel Václav Brabec aktivovat opci a Brazilec se stát hráčem Baníku. A případ Rigo? Tady je to prosté. Stejně jako u gólmana Jakuba Markoviče. Hráči patří Baníku Ostrava, Slavia má pouze předkupní právo, nikoli právo zpětného odkupu. To znamená, že kdyby Riga chtěl získat jakýkoli klub z Česka, nebo ze zahraničí, Slavia může jeho nabídku vyrovnat, a pakliže tak učiní, koupí ho.

Žádné „stažení“ zpět, nebo podobné věci zde neexistují. „Vůbec nepřemýšlíme nad jejich odchodem, naopak věřím, že zůstanou minimálně do léta. Že i oni budou chtít zůstat,“ podotkl Hapal v odpovědích fanouškům, kde krátce rovněž situaci vysvětlil.

PRODÁVAT NE, SPÍŠE DOPLNIT

Zároveň přiznal, že Baník víc přemýšlí nad posilami a doplněním kádru, než prodejem hráčů. „Pracujeme na tom, naopak bychom ho chtěli ještě zkvalitnit a posílit. Jestli někdo odejde, tak z důvodu nespokojenosti s hrou a výkony,“ oznámil Pavel Hapal.

„Kádr tvoříme nový, sedá si, dneska už můžeme mluvit i o kvalitní hře, která se mění. Spíše očekávám doplnění,“ zopakoval s tím, že má i konkrétní představu. „Chtělo by to posílit pozici křídel. Tam máme hráčů méně. Věřím, že něco přivedeme a změníme,“ zadoufal Pavel Hapal.

Nezájem pouštět hráče pryč vyjádřil také v případě útočníka Ladislava Almásiho. Zatímco po příchodu do Ostravy střílel pod Ondřejem Smetanou góly a stal se nakonec třetím nejlepším ligovým střelcem, nyní se člen širšího kádru slovenské reprezentace spíše trápí.

„Musím ho hájit. Ano, čekáme góly, on je přestal dávat, nemá tolik minutáže, ale od doby trenéra Smetany se v Baníku změnil styl hry. Tehdy měl míčů do šestnáctky daleko víc, těžil z toho. Teď se snažíme kombinovat, dostat se k šestnáctce postupným útokem. Zároveň ale hráče nutíme, aby když je Laco na hřišti, ho finální přihrávkou vyhledávali,“ vysvětloval Pavel Hapal.

„V tréninkovém procesu Laca sledujeme, vidíme ho, a góly dává. Jestli má někdo nejlepší zakončení, tak právě on. Akorát mu to tam nepadá, ale já věřím, že ho oživíme,“ měl jasno kouč.

Vyloučil, že by klub uvažoval nad angažováním Matěje Vydry, vysvětlil situaci Filipa Kaloče, jehož ve středu zálohy svou formou přeskočil Jiří Boula, popsal práci s daty, i role jednotlivých členů realizačního týmu, nebo plány s mladíky, zařazování hráčů z béčka, které má klub pod drobnohledem přímo na Bazalech.

Tématem byly i standardní situace, kterých má Baník v posledních zápasech požehnaně, moc z nich ale netěží. „Podílíme se na nich všichni. Jirka Neček více na ofenzivní, Marcel Frajt na obranné, ale konečné rozhodnutí je nás všech,“ řekl Hapal.

„Že nám teď nejdou, to není chyba Jirky, ale naše společná. Od trenérů po hráče, kteří na tom mají podíl. Základ je, aby standardka byla dobře rozehraná, dostali jsme míč do prostoru, kam chceme a hráč, který má nabíhat, aby tam naběhl, a vyhrál osobní souboj,“ popsal a dotkl se i zápasu s Pardubicemi.

„Byli jsme kritizovaní, já myslím, že zahrány byly velice dobře, chybělo nám v některých momentech jen štěstí, možná lepší se prosazení. Věřím, že do příštích zápasů to bude lepší a lepší,“ vyhlížel nadějnější zítřky Pavel Hapal.

HAPAL: JSME NA DOBRÉ CESTĚ

Kritiku, která byla na něj, hráče i klub také zmínil. „Nemám sociální sítě, přesto se něco ke mně, klukům v kanceláři i kabině dostane. Pokud je věcná, přijmu ji, pokud je od rozumbradů, jak tady píše pán, tak to nepřikládám žádnou váhu. Spíše se soustředíme na svou práci,“ odpověděl Pavel Hapal.

„Spíše mě mrzí, když nás kritizují odborníci, kteří mají k týmu daleko a nevidí do kuchyně. Občas říkají neopodstatněné věci. Ale to je fotbal, každý má svůj názor. Je třeba kritiku vnímat, vzít si to pozitivní, někdy je na ní dost pravdy. Poučit se z ní,“ doplnil.

Vztah s fanoušky si buduje, jejich podporu vnímá. „Přál bych si pobláznit Ostravu,“ uvedl, byť také upozornil na to, že prvních devět měsíců ve funkci nebylo jednoduchých. „Trochu to ještě přetrvává,“ usmál se Hapal.

Fotbalová euforie? To by pochopitelně znamenalo, že by Baník hrál o evropské poháry. „Je to přání klubu i majitele. Ta cesta není jednoduchá, ale není důvod, proč o tom uvažovat jako o jediném cíli. Chceme mužstvo zlepšovat, zkvalitňovat a danými výsledky se k pohárovému umístění eventuálně dopracovat. Jestli to bude v této sezoně, nebo nějaké příští, to se pak ukáže,“ nastínil Hapal.

„My chtěli mužstvo příchody změnit, a že se to teď takto vyvíjí, je nadstandardní. Musím pochválit mužstvo i realizační tým, poháry má v hlavě každý, ale není to teď primární cíl,“ dodal.

Zároveň souhlasí, že by klub měl své hráče zviditelnit skrze mezinárodní soutěže. „Šín má předpoklady přestoupit do velkého evropského klubu, pokud na sobě bude pracovat jako nyní,“ vypíchl Hapal. „Myslím si, že výkonnostně se blížíme ke špičce, i když je otázkou, co je jí míněno. Jestli první, druhé, třetí místo, nebo i čtvrté a páté, protože víme, že i čtvrté zajišťuje poháry,“ přemýšlel.

„Plzeň, Sparta i Slavia jsou odskočení, ale sehráli jsme s nimi dobré zápasy. Za Slavii jsme byli kritizovaní, ale myslím, že tam až tak velké rozdíly nebyly. Jsme schopni s nimi držet krok, teď si to musíme udržet. Jsme na dobré cestě,“ uzavřel Pavel Hapal.