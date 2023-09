/ROZHOVOR/ Spokojenost. Slovo, které jasně vyjadřovalo sobotní pocity Pavla Hapala. Trenér ostravského Baníku dovedl svůj tým k očekávaným třem bodům nad Zlínem (5:1), opět se projevily některé individuality a navíc se mu vyprazdňuje marodka. Před těžkými duely v Zápech a Olomouci důležité zprávy. „Hlavně za uzdravující hráče jsem rád,“ vypíchl zkušený kouč aktuálně sedmého celku FORTUNA:LIGY.

Jak hodnotíte vítězství nad Zlínem v poměru 5:1?

Samozřejmě se mi hodnotí dobře. Začnu prvním poločasem, do kterého jsme dobře vstoupili, vstřelili jsme gól, v první půli po dlouhé době. Ale posledních patnáct minut nebylo dobrých. Měli jsme spoustu jednoduchých ztrát, řekl bych až hloupých, což nás stálo hodně sil. Hráli jsme pomalu, zdlouhavě, Zlín toho využil a vyrovnal. Měli jsme z toho trochu obavy, protože jsme nevěděli, co s mužstvem gól do kabiny udělá. Hráče jsme v poločase nutili, že se musí víc nabízet, hrát rychleji, víc běhat, a myslím, že pak už to sneslo měřítka, které bychom chtěli. Druhý gól je nalomil a třetí převrhl zápas na naší stranu. Od té chvíle jsme hráli jen my, byli jsme víc na balonu, nabízeli jsme se, střídáním jsme to oživili. Spokojenost.

Musela v šatně o přestávce proběhnout vášnivější debata?

Ani ne vášnivější, museli jsme ale upozornit na posledních patnáct minut, kdy jsme vypadli z role. Byly tam takové ztráty… Jednou tam Boulisovi (Boulovi) někdo vypíchl míč, Rigis (Rigo) ztratil jednoduchý balon. To nás stálo síly, protože když míč držíte, můžete si i odpočinout. Hráli jsme pomalu, vše nám trvalo dva tři doteky. Hluk nebo dusno nebylo, ale hráče jsme tlačili do zrychlení pohybu, přihrávek a cirkulace míče. To se ve druhém poločase ukázalo jako důležité.

Střelecky se chytil Filip Kubala, což je pro mužstvo povzbuzení, že?

Určitě i pro něj, protože se v tréninkovém procesu i zápasech hodně napracoval. Doteď nebyl odměněn, dneska dal dva krásné a důležité góly. Hlavně ten na 2:1, který zápas překlopil na naši stranu.

Ze hry jste ho po druhé brance stáhl. Neříkal jste, že byste ho tam nechal, aby měl šanci na hattrick?

Ne, protože máme před sebou těžký pohárový zápas, takže jsme to chtěli trochu pozměnit. Upřednostnili jsme i Jirku Klímu, který se uzdravuje, a potřebovali jsme ho dostat do zápasu, aby měl pár minut. Bylo to spíše z taktického hlediska, protože zápas už byl rozhodnutý a chtěli jsme pošetřit síly.

Mužstvo se sehrává, vrací se vám marodi. Lze říct, že se sezona obrací ve váš prospěch?

Jsme daleko, ale doma, kde to snese velké měřítko, hrajeme odlišně než venku. Věřím, že i na cizích hřištích budeme na to navazovat. Jsem ale rád, že jste řekl, že se nám hráči uzdravují a máme téměř kompletní kádr.

Síla lavičky je asi vaše velká výhoda, viďte?

Ano, máme na výběr. Možná bych byl rád, kdybychom měli ještě jednoho ofenzivního krajního hráče, ale kluci mají formu, vypadají dobře. Ewerton, Buchtič… Kromě těch patnácti minut v první půli nemám komu co vyčíst. A jsem rád, že máme kam sáhnout.

Zmínil jste Ewertona, který kromě gólu na další nahrával.

Byl skvělý. Už minule doma to tak bylo. Je to rozdílový hráč, který umí jeden na jednoho, vytvoří převahu, vyřeší situace, dal krásný gól a mohl ještě přidat hlavou. Výborný výkon.

Ve středu vás čekají Zápy. Na půdě třetiligisty budete favoritem, nicméně soupeř v sezoně vyhrává a ještě neinkasoval…

Zítra hrají s Velvary, takže pro ně těžký zápas. Máme je zmapované, přečtené, ještě nedostali gól, všechno vyhráli, neskutečná šňůra. Viděl jsem i jejich pohárový zápas, ve kterém postoupili po výhře 1:0. Hráče celý týden upozorňuji, že je nečeká nic jednoduchého. Navíc to je náročný týden, počínaje Zlínem, pohár, pak venku Olomouc. V hlavách na to musíme být všichni nachystaní.