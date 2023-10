/ROZHOVOR PŘÍMO Z TEPLIC/ Po gólu si pořádně zakřičel, po závěrečném hvizdu oddechl. Trenér fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal si vítězství 1:0 v Teplicích, které zařídil útočník Ladislav Almási, hodně vážil. „V závěru jsme trnuli,“ přiznal zkušený kouč.

Fanoušci při utkání Teplice - Baník Ostrava (22. října 2023). | Video: David Hekele

Jak hodnotíte zápas v Teplicích?

Jsem spokojený s výsledkem, s určitými pasážemi zápasu už ne. Ale oběma týmům to ztížil terén, který nebyl ideální. Ještě před vyloučením jsme měli dvě šance, hlavně Ewerton, kdy jsme trefili břevno, a do vedení jsme mohli jít dříve. Šancí bylo ale poskrovnu.

Pak přišla červená karta…

K ní se nechci moc vyjadřovat, protože jsem neměl možnost to znovu vidět. Určitě to ovlivnilo další ráz utkání, ve druhé půli jsme chtěli hrát nátlakově, což se dařilo, ale měli jsme hodně ztrát i chyb. Naštěstí jsme kýžený gól dali a v závěru trnuli, aby Teplice nevyrovnaly, protože hrály vyloženě vabank, jednoduše a měly dost možností se zápasem něco udělat. Pokud se nemýlím, tak nás jednou Lety (Letáček) neskutečným zákrokem podržel. Jsem za to rád a vítězství bereme s pokorou, respektujeme Teplice, protože tady porazily Plzeň, remizovaly se Slavií, neprohrály se Spartou, takže o to víc si toho výsledku vážíme. Je třeba neusnout na vavřínech a připravit se na další utkání.

Konec prvního poločasu byl z vaší strany dobrý. Možná vám ta červená karta uškodila. Máte pro to vysvětlení?

Mám. Z přímého kopu jsme po červené kartě gól nedali, bylo to pořád 0:0, a podle mého Teplice hrály z hustého bloku, do kterého jsme je zatlačili, ale bylo tam hodně nepřesností a špatných přihrávek. Nemohli jsme se do nich dostat, ale Teplice jsou tím známé, že velice kvalitně brání. O to to bylo složitější.

Jaká byla taktika do druhého poločasu proti deseti?

Chtěli jsme hrát nahoře, tlačit se tam, Teplice jsme dostali do určitého postavení. Chtěli jsme rychleji míč prostrkávat mezi stopery na probíhajícího Tanka, nebo Kubalu, což se moc nevedlo. Tím, že ani jeden nejsou urostlí, tak prosadit se centrem ze strany bylo složité, proto tam šel Almási a nakonec rozhodl.

Opět se projevilo, že vám pomáhají střídající hráči…

My mužstvo bereme jako jeden celek. Hráči vědí, že když střídají, tak na klademe, aby nám pomohli. Ať je to v závěru, kdy chceme výsledek urvat a ubránit, takže tam jde hráč s defenzivními úkoly, nebo jako teď Laco Almási, který tam šel rozhodnout. A to se povedlo. Někdy je to shoda okolností a náhod, ale Lacovi to přeji, protože je to střelec, útočník, moc prostoru nedostává, ale věřím, že mu tohle zvedne sebevědomí.

Asi je výhoda, že máte volbu mezi Tankem, či Kubalou a Almásim, což jsou kvalitní útočníci, ale rozdílné typy…

Je to jasné. Když máte na výběr, je to hrozně důležité. A to tam máme i Jirku Klímu, který je fit, ale dnes jsme se rozhodli pro Laca. Máme čtyřku útočníků, je dobré, že někdy můžeme vsadit na výšku, jindy na pohyb. S takovými teď hrajeme více zápasů. Minule jsme Pardubice zatlačili do šestnáctky, potřebovali jsme využít výšku, což se nepodařilo, ale je to velmi dobrá varianta.

Zdroj: David Hekele

Nechtělo to více pohybu, rychlosti, jelikož stopeři Teplic jsou vysocí, a tohle by jim mohlo dělat problémy?

My jsme měli dost situací, i Tanko se tam dvakrát třikrát uvolnil. Měli jsme tři zakončení ze šestnáctky… Podívejte, my budeme kritizovaní vždy, když si na něco budeme stěžovat, to já nechci, terén byl pro všechny stejný, ale myslím, že znehodnotil hru. Naší i Teplic.

K červené kartě jste řekl, že jste ji neviděl, takže to asi soudit nechcete, že?

Já nevím. Vypadalo to, že tam byl kontakt s míčem, možná ho soupeř odehrál, ale pokud ho Tanko mohl dostihnout a on ho kopl, tak je to faul. Takové mám informace, na videu jsem ještě nic neviděl. Pak je na zvážení, jestli to je červená karta, nebo ne. VAR to ale řešil.

A co situace při odvolání penalty?

Já jsem ještě neviděl nic, neměl jsem na to čas. Ale je to hektika, nejprve penalta, pak ji VAR zrušil. Jen jsem viděl, že hráči gestikulovali, minimálně Lischka, že měl ruku u těla. I kdyby se míče dotkl, tak v takovém případě se podle pravidel nepíská. Proto ji pak zrušil. Ale záběr jsem žádný neviděl. Až se na vše podívám, tak mi zkuste zavolat a já vám odpovím. (usmívá se)

Jeden z rohů kopal stoper Karel Pojezný. Zajímavá a neobvyklá varianta…

Není to u stopera obvyklé, ale on má levačku dobrou. Jeden roh nekopl ideálně, protože ho Grigar jednoduše stáhl ze vzduchu. Máme tyto varianty. Chtěli jsme to zahrávat levou nohou a on je levák.

Upevnili jste si postavení v elitní šestce, jak se nyní cítíte?

Já myslím, že jsme v dobrém rozpoložení. Mužstvo si sedlo, jedeme na určité vlně, kterou musíme podpořit tvrdou prací. Z hráčů je to cítit a třeba se k vám přikloní štěstí, takže dáte gól, který rozhodne tak, jako dnes. Laco zakončil tak, jak asi nechtěl, zmátl gólmana a míč volně došel do brány.

Asistent Danny Searle musel odcestovat do Británie. Zasáhlo to nějak přípravu? Případně zapojuje se do procesu aspoň na dálku?

Komunikujeme spolu. I v poločase jsme přes sportovního ředitele spolu mluvili, řešili jsme něco. Je to momentální stav, ale doufáme, že se připojí co nejdříve. Ale v tréninkovém procesu to nemělo žádný vliv.