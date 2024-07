/ROZHOVOR/ V pátek oslavil narozeniny, lepší dárek mu dát jeho svěřenci nemohli. Kouč fotbalistů Baníku Ostrava Pavel Hapal dostal ke svým pětapadesátinám nejprve drtivou výhru v předkole Konferenční ligy nad Urartu (5:1), v neděli pak ligovou nad Jabloncem (1:0), kterou trefil Brazilec Ewerton. „Beru to tak, že mi kluci dali dárek v poháru. Dominovi Holcovi je dnes třicet let, takže tohle vítězství nechám jemu,“ usmíval se Hapal, který udělal v základní sestavě nečekaných sedm změn. I o nich mluvil po zápase.

O narozeninovém startu Dominika Holce jste neuvažoval?

Určitě přijde, to máme v hlavě. Jsem rád za nulu, kterou Markýs (Markovič) konečně s pomocí všech vychytal, vypadal v bráně velice dobře, jistě, takže jsem rád. I Domino se do brány dostane.

Jak tedy hodnotíte zápas s Jabloncem?

Když to shrnu, tak pro nás to jsou velice cenné body na základě bojovnosti, nasazení, defenzivní činnosti, velké poctivosti. Co chybělo, byla hra dopředu, to nám hlavně v první půli nešlo, jelikož jsme vyhodili hodně míčů a byli nepřesní. Byli jsme trochu nervózní, nefungovala spolupráce Tanka s Adediranem, proto jsme do druhé půle udělali změny. Poté jsme měli několik kvalitních akcí, dali jsme gól, mohli jsme přidat i druhý, ale jsem hlavně spokojen s defenzivní činností. Konečně jsme potřebovali uhrát zápas s nulou, Jablonec byl nebezpečný akorát v situaci, kdy jsme tam třikrát blokovali střelu. Škoda, že jsme to nepotvrdili druhým gólem, nicméně zápas beru na sebe, protože sestavu jsme už proměnit chtěli, jelikož nás čeká náročný program i s cestováním. S výsledkem spokojenost, s hrou méně, ale kluci byli oceněni i diváky, protože to oddřeli od první do poslední minuty.

Neukázal první poločas, že sedm změn bylo moc odvážný tah?

Tak odvaha… My tu ty hráče máme, a já nechci, aby to vyznělo, že hráči v první půli hráli špatně. Ano, nedařilo se nám, byli jsme v některých věcech nepřesní, ale odpracovali to. Bohužel, bez kvalitní věci směrem dopředu. Naopak vzadu to bylo bez chyb, soupeř šanci neměl. Udělali jsme sedm změn, ale od toho tu ty hráče máme, abychom je všechny použili. Jsou v kádru Baníku Ostrava a kvalitu určitě mají. Je to nezvyk, protože v tomto složení ještě nenastoupili, zároveň změna rozestavení ze čtyřky na trojku, to mohlo zahrát roli, ale vše bych přičítal nepřesnosti.

To zmiňujete často. Proč?

My chceme hrát rychle, ale já si myslím, že je to jen o koncentraci. O hlavě, kombinace není jen o technice, ale i o rychlém myšlení a rozhodování. To nám v první půli nešlo. Jsem však rád, protože tyto body jsou pro mužstvo i jeho morál důležité.

Nekazí vám to snahu o kombinační fotbal kvalita trávníku?

Určitě. Jsme z toho trochu přepadlí, už po tom zápase s Urartu. Před tím zápasem jsme na tom trénovali jednou. Trhá se to, není to stabilní, do toho navíc přijdou zápasy béčka… Uvidíme. Trávníkáři se s tím snaží udělat maximum možného, ale vypadá to tak, jak to vypadá.

close info Zdroj: Deník/Petr Kotala zoom_in David Pastrňák na Baníku a radost z gólu.

Byla tam řada rychlých kolmých přihrávek. To byl základní pokyn? Několikrát to bylo v situacích, které to nevyžadovaly.

Ano, nemuselo to být. Zrovna jedna situace, kdy Šíňas dával Tankovi za obranu, a on nebyl na pozici na ofsajdové linii. Někdy to bylo uspěchané, chtělo to hrát možná víc do kombinace, do stran. Na druhé straně, my chceme hrát po zisku míče nahoru, ve druhé půli už toho bylo více, jen nám chybělo dohrání dané situace.

Trenér Luboš Kozel přiznal, že byli odskočeni na přihrávku a zatáhli se…

Oni to čekali. Když hraje Tanko, každý z toho má obavu, tak si odskakovali dřív. Já zase křičel na hráče, když tam šel Kanakimana, který je typologicky stejný hráč a nakonec ve dvou momentech se nám tou rychlostí tam dostal. Nezvládl to technicky, když jednou z úhlu vystřelil vedle, podruhé špatně přihrál. My ale neudělali pohyb trochu dřív.

V minulé sezoně jste také rozhodovali řadu zápasů ve druhých poločasech. Je to možnost, že tam takhle zapojíte hráče ze základu?

My jsme je chtěli pošetřit, ale věděli jsme, že je možný jejich vstup. Neuvažovali jsme tak, že je tam nedáme. Potřebovali jsme to oživit, což se podařilo, všechna střídání nám vyšla. Spokojenost.

Erik Prekop je velký hecíř, někdy možná až moc, nemyslíte?

Hráče jsem krotil, aby nedošlo ke strkanicím. Ale byl nastavený tak, aby nedostal hloupou kartu za nesportovní chování.

Jak se vám líbil při prvním ligovém startu stoper Emannuel Uchenna?

Skvělý. Začal sice prvním balonem, kdy trefil soupeře, ale porval se s tím výborně.

S kapitánskou páskou poprvé naskočil Matěj Šín. Jste s ním spokojený?

Já jsem spokojený se všemi, ale je to fotbal a někomu to jde víc, někomu méně. Šíňas možná v některých situacích neměl dobré rozhodování, měl ztráty, ale důležitou věc udělal, to byla přihrávka na gól. Spousta hráčů by tu přihrávku dalo dřív, on to perfektně navedl na hráče a tím pádem dal Ewemu stoprocentní šanci. Kdyby hrál dřív, protihráč by byl u Eweho blíž. Vyřešil to skvěle.

Jaký je kapitán ve dvaceti letech?

Je dobrý. Když je na hřišti Ewe, nebo starší kluci, tak ji mají oni, ale dneska tam nebyli, byl jasnou volbou a že je z mladší generace, tak zastupuje mužstvo jako ostatní. Výborný kapitán. I v kabině má dobré věci a sebevědomí mu nechybí.

V Jerevanu lze čekat opět velké protočení sestavy?

Určitě dojde ke změně. Musím jen počkat, jak jsme na tom zdravotně, protože Tomáš Rigo tam měl nějaký svalový problém, ale snad to bude jen nějaká křeč, nic složitého. Podle toho se budeme rozhodovat.

Neuvažujete při tom náročném programu, kdy vás v pohárech nejspíš čekají dva venkovní zápasy během šesti dní, o žádosti o odložení derby v Karviné?

Myslím si, že ne. To snad ani teď už nejde. Nevím, jestli je to možné. Máme široký kádr, jsme téměř všichni zdraví, takže takovou myšlenku jsem neměl a nemám. Odehrajeme to, nachystáme se, připravíme co nejlépe a půjdeme do toho.

Do Jerevanu pocestujete všichni, nebo někoho necháte doma?

Na soupisce je 25 hráčů, minimálně dvacet vezmeme plus dva gólmani. Ještě zvažujeme, jestli nevzít třetího, kdybychom měli zdravotní problém.

Ještě k zápasu. Do šatny šel i David Pastrňák. Slavil s vámi?

Gratuloval nám, přeje si, abychom v poháru postoupili. Vypadal spokojeně. Jsem rád, že se objevil v kabině, protože se s některými kluky zná, tak to s námi oslavil, že křičel s námi i vítězný pokřik. Neviděli jste to, ale měli jsme doběhání a běhal s námi.