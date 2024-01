/PŘÍMO Z TURECKA/ Dva zápasy, dvě vítězství, pokaždé se třemi vstřelenými brankami. Fotbalisté Baníku Ostrava po dopolední výhře nad Oboloní Kyjev (3:1) zdolali v Beleku vpodvečer pozdním gólem Jiřího Klímy Olimpiji Lublaň 3:2. Vytáhlý forvard se trefil v utkání podruhé, krásnou hlavičkou se prosadil i Ladislav Almási. Z trenéra Pavla Hapala vyzařovala spokojenost. „Až na ten závěr,“ podotkl v rozhovoru přímo z místa.

Jak hodnotíte druhé vystoupení svého týmu na soustředění?

Jsem spokojený, až na ten závěr, posledních patnáct dvacet minut, kdy soupeř vyrovnal. Bylo cítit, že na některé hráče trochu doléhá únava, nicméně jsme nakonec ještě zvítězili. Kvalitní zápas proti velice dobrému soupeři, mělo to tempo a šedesát, sedmdesát minut se mi z naší strany líbilo. Jsem spokojený s výsledkem i tím, jak to hráči odpracovali.

Jste poměrně produktivní, jelikož jste vždy vstřelili tři branky…

Jsem za to samozřejmě rád, na druhé straně inkasovali jsme vždy po chybách. Ale na výsledek zatím nehledíme, pořád se ladíme na soutěž a hráčům chceme dávat devadesátiminutovou zátěž. To se povedlo, byť z nás byla cítit únava.

Co vám ukázaly dva zápasy v jeden den? I vzhledem k tomu, že v úterý to tým absolvuje znovu.

Jsem rád, že když ten tým vidím, tak jsme zdravotně v pořádku. Akorát u Ruskyho (Rusnáka) jsme nechtěli nasazením do zápasu riskovat. Jsem rád, že jsou všichni v pořádku, teď musíme ještě zregenerovat. A k otázce. Rozdíl je v tom, že minule, když jsme ty dvojzápasy neměli, tak většina hráčů neměla devadesátiminutovou zátěž, na některé nedošlo skoro vůbec. Takhle jsem rád, že může hrát každý člen kádru.

Kromě brankáře Mikuláše Kubného a zmíněného Matúše Rusnáka jste využil všechny…

Ano, ale také dostanou příležitost. Rusky už bude připravený na úterý, tam jde o zadní stehenní sval, ale nic, že by ho píchlo. Jen po příletu cítil diskomfort, tak jsme zvolili tuto cestu. A i Kubňas se do brány dostane.

Mluvil jste o spokojenosti se zdravotním stavem. Zdálo se však, že David Lischka se držel za sval. Jeho stažení bylo preventivní?

David si celý týden stěžoval, možná i únavou po té cestě, že ho tahaly zadní stehenní svaly. Proto jsme nechtěli riskovat. On sice řekl, že to dohraje, ale my usoudili, že bude lepší ho pošetřit.

Zatímco proti Vyškovu nastoupil Quadri Adediran v útoku, tentokrát byl převážně na kraji hřiště. Jak se vám líbil?

Měl tam dobré momenty, ale ještě to bude chtít s ním trochu času, protože není zvyklý na ten náš styl hry, který je o pohybu a fyzické náročnosti. Věřím, že k tomu potřebuje ještě čas.

Ladislav Almási vstřelil krásnou branku, ve druhé půli ale zahodil tutovku, kterou téměř nešlo nedat…

Ale po nádherné akci, kdy bych vyzdvihl, že po vybojovaném míči tu akci skvěle doplnil tak, že jsme šli dva na jednoho. Buchtič mu to parádně nachystal, Laco přestřelil… Škoda, že to neskončilo gólem.

Co říkáte na hřiště, když jste prý měli hrát vedle na hlavním?

Všichni nám říkali, že tohle je o něco lepší, tak jsme šli sem. Celkově jsou tady slušné plochy. Zaplaťpánbůh, že je to tráva, a ne umělka jako doma. (usmívá se)

S podmínkami jako takovými jste asi spokojený, že?

Ano, tak jako minulý rok. Jsme rádi, že nám přeje i počasí, protože ani nefoukal tolik vítr. Kdybychom měli hrát tak jako včera Budějovice kousek vedle, tak hrozně foukalo. U nás to bylo za regulérních podmínek na slušném hřišti.

V úterý vás čeká Dynamo Kyjev a Levski Sofia. Opět ten tým takto protočíte?

Určitě, znovu dostane většina hráčů větší minutáž, to znamená devadesát minut. Zkrátíme to až v posledním utkání.