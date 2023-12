/ROZHOVOR/ Na Slovensku působí od roku 2021, zásluhou svého zápalu pro fotbal má však tamní trh a hráče zmapovány jako málokterý Čech. I proto Deník oslovil Romana Skuhravého, současného kouče Podbrezové, aby pohovořil o Matúšovi Rusnákovi, nové posile ostravského Baníku. „Baník vnímám tak, že mužstvo omladil, což beru jako smysluplné, a do toho mi Rusky zapadá. Nepochybuji o tom, že moc dobře vědí, proč zrovna Rusnáka chtějí,“ řekl bývalý trenér Opavy, o které rovněž krátce promluvil.

Trenér Roman Skuhravý. | Foto: Deník / František Géla

Když se řekne jméno Matúš Rusnák, co si má fanoušek Baníku vybavit, co má očekávat, a na co se těšit?

Jsem přesvědčený, že Matúš je fantasticky silově i rychlostně vybavený hráč, přesně pro moderní fotbal. Myslím si, že mu vyhovoval přechod z klasické čtyřobráncové řady, kde hrál pravého beka, do tří obránců, kdy mohl využít svou dynamiku ve finální fázi, kdy je efektivní náběhy z hloubi pole. To má zajímavé, stejně jako předfinální fázi útoku. Jestli je někdo na českou ligu ze slovenského prostředí připravený, tak Matúš ano.

Baník zkoušel v létě systém ze třemi stopery, ale posléze se vrátil ke klasice. Bude se do tohoto muset Pavel Hapal kvůli Rusnákovi opět pustit?

Jsem přesvědčený, že Baník ví, proč Matúše chce. Určitě bude do jejich plánů pro jarní část sezony zapadat. Je to zkušený hráč na to, aby to zvládl. To, co jsem řekl ve své předchozí odpovědi, byl jen můj dojem, že v systému na tři obránce by vynikla jeho ofenzivní stránka. V defenzivě ještě má na čem pracovat.

Jsou tyto faktory jeho přednostmi, potažmo i slabinami?

Je to charakterově správně nastavený hráč, vítězný typ. A co mě na něm vždy fascinovalo, byla právě ta rychlost, akcelerace. Navíc se vždy dostával na finální a předfinální fáze daleko víc, než v prvním roce, kdy jsem byl na Slovensku. Na druhé straně, jak jsem zmínil, deficitem je defenzivní práce, což je ale u těchto mladších hráčů běžné. Bránění jeden na jednoho. Je na dobré cestě, ale v tomto se ještě může zlepšit.

Matúš Rusnák jako nová posila Baníku Ostrava.Zdroj: FC Baník Ostrava

Myslíte si, že do Baníku zapadne?

Baník vnímám tak, že mužstvo omladil, což beru jako smysluplné, a do toho mi Rusky zapadá. Nepochybuji o tom, že moc dobře vědí, proč zrovna Rusnáka chtějí.

Nicméně když vás člověk poslouchá, pomalu, aby si soupeři na svých pravých stranách pořizovali motorky, protože rychlíci jako Tanko, či Rusnák budou složitými vyzyvateli, že?

Vždy je otázka, jak na to bude protistrana reagovat. Zároveň můžete mít abnormálně rychlého hráče, ale pokud nemá prostor k rozběhnutí se, svůj potenciál nevyužije. Samozřejmě je to obrovská zbraň, nicméně Rusnák je ze žilinské školy a umí hrát i do hlubšího postavení soupeře. Z tohoto pohledu je to zajímavý a komplexní hráč. Sám jsem zvědavý, jak dlouho mu bude trvat adaptace na českou ligu. Jelikož jsem se ale dočetl, že jde o dlouhodobou smlouvu, tak jsem přesvědčený, že mu Baník prostor dá. A vzhledem k tomu, že v Žilině prodělal budování mladého mužstva, tak si myslím, že je odolný a tohle může být jeho výhoda. Rozhodně mu ale přeji co nejkratší adaptaci.

Může být Baník mezikrokem, potažmo prostředkem třeba ke stabilnímu místu ve slovenské reprezentaci?

Jednoznačně. Vím, jak Calzona (trenér slovenského národního týmu) přemýšlí o pozici pravého obránce pro mistrovství Evropy. To, že budou hrát ze čtyřkové řady, by mohlo Matúšovi pomoci. V poslední době byl vždy v širší nominaci, obecně je to ale pro slovenské hráče velká motivace.

České kluby se netají tím, že Slovensko je zajímavý trh. Vidíte v Žilině, Podbrezové, a dalších celcích mladé hráče, kteří by mohli udělat podobný krok jako Matúš Rusnák?

Za dobu, kdy jsem na Slovensku, tak zdejší fotbal udělal velký progres a zjistil, že si musí na sebe umět vydělat. Tohle může být začátek této cesty, kdy bude produkovat hráče, a následně je prodávat dál. Věřím, že Rusnák nebude ojedinělý případ. Vím, co se děje kolem našich hráčů v Podbrezové. A je to logické. Jen to musí být nastaveno tak, aby bylo vše ku prospěchu všech stran. Rusnák nebude posledním, na Slovensku jsou zajímaví hráči. A to už i v dorostu. Přece jen ten náš fotbalový rybníček tady není tak velký, vnímáte, kdo na vaše zápasy jezdí. Jmenovat ale nechci.

V Moravskoslezském, kraji jste působil, Opavu jste dostal do ligy. Sleduji ji, potažmo i Baník?

Díky tomu, že fotbal mám rád, troufám si říct, že z dostupných informací mám přehled. Trápí mě dlouhodobě situace v opavském fotbale, který pochopitelně sleduji víc, než Baník. Hlavně jeho politickou stránku. Baník je ale pro mě pořád jedna z nejsilnějších značek a myslím si, že pro český fotbal by bylo obrovským přínosem, aby čeřil vody v elitní čtyřce až šestce. Fanouškovský potenciál je tady obrovský, což může leckdo závidět.