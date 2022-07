„Takhle na začátku přípravy je to trochu náročnější, než zápas s mančafty z nižších soutěží. Plusem ale je, že jsme se do šancí dostali, protože v pěti šesti situacích jsme zápas mohli rozhodnout,“ věděl Pavel Vrba.

„Inkasovali jsme po hrubé chybě v rozehrávce. To vše utkání ovlivnilo. Ale s kvalitou, kterou tu předvedl Zlín, si nemyslím, že bychom byli horší. Naopak ve finální fázi jsme byli lepší, ale koncovka nebyla, jakou bychom si představovali,“ zopakoval.

Baníku se vrací opora. Měsíc volna mi pomohl, tento týden ale ukáže, říká Tetour

Může být nižší efektivita únavou hráčů?

Může, ale sami vidíte, že mužstvo točíme. Není to tak, že bychom měli jedenáct hráčů, kteří by hráli delší časový úsek. Samozřejmě za čtrnáct dní to třeba bude jinak, někteří dostanou méně prostoru. Ale teď chceme, aby všichni odehráli 45 minut. Navíc nehráli ještě někteří reprezentanti, protože měli náročný program, takže pracujeme na tom, aby byli připraveni v pravou chvíli. Někteří hráči očekávání splnili, od jiných čekáme víc. Po návratu reprezentantů to budou mít těžší.

Asi vám konfrontace se Zlínem ukázala víc, než v sobotu s Otrokovicemi, že?

Určitě, už jsem to naznačil. Hrajete proti soupeři, který je výrazně nebezpečnější. Možná kdybychom hráli s Otrokovicemi, tak zase vyhrajeme 6:0, protože šancí ve finální fázi jsme měli víc, ale nebylo tolik času a prostoru. To je prostě o soupeři. Ale je dobře, že už naskakujeme na soupeře, kteří nám tolik prostoru nedají, takže to bude náročnější. Bude záležet na efektivitě a na tom, jak dané situace zvládneme. To nám teď chybělo.

OBRAZEM: Šachtar BO podpořil v Polance Čmeláčka, vzpomněli si i na talent Baníku

Poprvé hrál Michal Frydrych. Ukázal to, co od něj čekáte?

Spíše se chci podívat na to, proč v prvním poločase vznikly některé situace. Je škoda, že jsme šance neproměnili, protože si nemyslím, že by soupeř měl něco vyloženého. Bohužel jsme mu něco sami nabídli svou rozehrávkou. Jinak jsme mu moc nedovolili. Ano, možná střelu ze střední vzdálenosti, kterou když někdo trefí, je to gól. Ale je to ligové mužstvo, které má svou kvalitu, není to nováček, nebo tým z nižších soutěží. Navíc šedesát minut hráli v základní sestavě.

Plánujete, že po sobotním utkání na Hlubině s polskou Termalicou (10.15 hodin) budete kádr zužovat?

Ano, jsme rozhodnutí, že po tomto zápase ho budeme zužovat. Do plné přípravy se zapojí reprezentanti a jít do ligy s 26 hráči by asi nebylo optimální. Proto tým zeštíhlíme na jednadvacet nebo dvaadvacet hráčů plus tři gólmani, a takhle chceme jet na soustředění do Polska.

Sestup Wisly? Hlídala nás policie, vzpomíná Frydrych. Na Vrbu v Baníku se těší

Po prvním tréninku jste mluvil o možnosti hrát na tři stopery, zatím jste tento prvek do hry nezapojil. Znamená to, že čtyřčlenná obrana je pevně daná i směrem k lize?

Jsou pasáže utkání, kdy na tři vzadu hrajeme. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. V situaci, kdy útočíme, se to rozestavení může měnit, a může být jiné, než při defenzivní práci.

Ještě k utkání se Zlínem. Před pauzou se pokusil o velkou parádu Jiří Klíma, vystřelil alá Patrik Schick z půlící čáry, ale o kousek minul. Co jste na to říkal?

Myslím si, že řešení nebylo vůbec špatné. Škoda, že to nevyšlo, chybělo snad dvacet centimetrů. Viděl, že gólman možná neměl ideální postavení, takže zajímavý pokus a správná reakce.