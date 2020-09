Přestože jsou Ostravané papírový favorit, zadarmo body nedostanou. „Síla Pardubic je v týmovosti, mají dobře organizovanou hru, jsou zodpovědní. Navíc chytili začátek a jsou nebezpeční. Naposledy remizovali se Slavií, tudíž jsou na dobré vlně,“ pokračoval Kopecký. Baník se dočkal v týdnu po dlouhé době výhry v soutěžním utkání, když zvítězil ve 2. kole MOL Cupu na hřišti divizního Frenštátu 4:0. Dva góly dal útočník Tomáš Zajíc.

„Jsem rád, že po zranění hned v prvním zápasu za áčko jsem dal dva góly, i když to byla jenom čtvrtá liga. Každý gól útočníkovi pomůže,“ podotkl Zajíc. „Cítil jsem se na hřišti dobře. I když to ještě není úplně top, ale už je to dobré,“ prohlásila předsezonní posila ze Slovácka, která se už v neděli rozehrávala v dresu třetiligové juniorky proti Rosicím.

Pohárový duel ve Frenštátu rozhodl Baník až ve druhé půli. „Zase tak úplně lehké to nebylo. Oni hráli zezadu, z bloku, měli tam i nějaké nebezpečné brejky. Snažili se a znepříjemnili nám to. Mohli jsme určitě vést výrazněji po první půlce, ale neproměnili jsme nějaké šance. Dokázali jsme odskočit až potom,“ dodal Tomáš Zajíc.

Ten v úvodním ligovém kole v Karviné odstoupil kvůli zranění po půlhodině hry. Od té doby nenastoupil. Zda se objeví na hřišti proti Pardubicím, je otázka. „Ve Frenštátu jsme splnili cíl a postoupili. Máme před sebou těžké utkání s Pardubicemi, takže prostor dostali další hráči. Pozitiva jsou, že jsme neinkasovali, a pak i ty dvě branky Tomáše Zajíce,“ uzavřel kouč Baníku Luboš Kozel.