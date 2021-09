Utkání dlouho mnoho vzruchu silně prořídlým ochozům Na Stínadlech nenabízelo. Prakticky půl hodiny se hrálo jen mezi šestnáctkami, až ve 29. minutě byl poměrně blízko domácí Černý, ale jeho střelu z nadějné pozice srazil obránce Svozil. Podobně si zadák Baníku vedl vzápětí i při ráně Krunerta, další střelu Černého pak už vyrážel Laštůvka.

Baník měl možnost akorát při brejku Fleišmana, jeho nahrávku na De Azeveda ale zneškodnil včasným výběhem Čtvrtečka.

„Přijeli jsme s tím, že nás čeká bojovný soupeř, bude to tvrdé utkání, že Teplice budou hrát přímočaře, jednoduše. To se ne vždy vyplnilo, protože tam byly pasáže, kdy jsme museli bránit postupný útok. První poločas byl z naší strany nervózní. Byli jsme nepřesní, zbrklí, nebyli jsme kvalitní s míčem a často jsme v bloku blbě bránili, všude jsme byli pozdě, neměli jsme odražené balony, čímž jsme soupeře pouštěli do nebezpečných situací,“ popsal trenér Baníku Ondřej Smetana, z čeho vyplývaly možnosti Teplic.

Velké šance měl Baník až po pauze. Nejprve jednu menší, ale vzápětí běžel sám na Čtvrtečku střídající Sor, teplický gólman však zazářil. Góly začaly padat až po hodině hry. Nejprve v 62. minutě využil zaváhání obrany Baníku Fortelný, Chlumecký a zakončující Trubač. Jen o čtyři minuty později však Sorův centr vrátil před branku Potočný a umožnil skórovat Almásimu.

Rozhodnutí přinesla 80. minuta, kdy si Kuzmanovičův centr do sítě srazil domácí Mazuch. Baník, který už své těsné vedení pohodlně udržel, se s patnácti body dál drží v širší špičce tabulky.

„Do druhé půle jsme vstoupili lépe, ale místo toho, aby Sor šanci proměnil, tak jsme za chvíli prohrávali. Ukázali jsme ale dobrou a rychlou reakci, srovnali jsme, pak druhý gól a vyhráli jsme. Myslím, že hráči, kteří do toho vstoupili v průběhu, pomohli. To musím ocenit. Stejně jako to, že jsme ukázali odhodlání předčit soupeře v bojovnosti a zlomit zápas. Neříkám, že zaslouženě, nebyl to nejkrásnější fotbal, ale měli jsme šance, dali jsme dva góly, takže je to cenné vítězství, za které jsem rád,“ dodal Ondřej Smetana.

Domácí trenér Radim Kučera byl pochopitelně zklamaný. I on cítil z týmu v úvodu nervozitu. „Možná to byl i trochu respekt z Baníku, ale po deseti minutách kluci zjistili, že s ním půjde hrát. Pak jsme to ovládli. Některé herní akce v ofenzivě jsme mohli dotáhnout k lepšímu výsledku, ke gólu, protože vzadu jsme pracovali velmi dobře. Ve druhém poločase Baník zvýšil aktivitu, měl dvě šance, ale branku jsme dali my. Byla to vzpruha, jenže jsme to vedení měli udržet déle,“ pokrčil rameny Kučera.

„Tam se možná zápas lámal v náš neprospěch. Baník toho ale využil, pak vstřelil i pro nás smolnou branku a tím vyhrál. Na vyrovnání jsme se už nezmohli,“ podotkl.

FK Teplice – FC Baník Ostrava 1:2 (0:0)

Branky: 62. Trubač – 66. Almási, 80. vlastní Mazuch. Rozhodčí: Černý – Paták, Váňa. ŽK: Krunert, Succar, Knapík – Lischka, Sor. Diváci: 2568.

Teplice: Čtvrtečka – Vondrášek, Mazuch, Knapík, Chlumecký – Jukl, Krunert (86. Hasil), Černý (78. Kodad), Trubač, Fortelný (78. Moulis) – Ledecký (65. Succar). Trenér: Kučera.

Baník Ostrava: Laštůvka - Ndefe (78. Granečný), Svozil, Lischka, Fleišman - de Azevedo (46. Sor), Kaloč (59. Budínský), Kuzmanovič, Tetour, Potočný (72. Juroška) - Klíma (59. Almási). Trenér: Smetana.