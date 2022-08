VIDEO: Baník chce první výhru pod Vrbou! Takto vypadala atmosféra před Zlínem

Ve 14. minutě po standardní situaci skóroval Frydrych. Před uplynutím půlhodiny hry pak atakoval vybíhajícího Laštůvku Silný. Ostravský brankář musel být ošetřován, útočník Trinity vyfasoval červenou kartu. Nedlouho poté Baník zužitkoval dva protiútoky a prsty v tom měli především mladí odchovanci.

Premiérovou ligovou branku vstřelil Petr Jaroň, který o chvíli později nahrál na trefu dalšího odchovance Davida Buchty, jenž tak potvrdil své produktivní období. Druhou branku málem přidal hned po pauze. Sice prostřelil Dostála, ale radost mu zkazil odmávaný ofsajd.

Nenudil se ale ani na opačné straně Laštůvka, zneškodnil ale šance Janetzkého, hlavička Jawa mířila mimo. Udeřilo čtvrthodiny před koncem, kdy rohový kop Čanturišviliho proměnil v gól Kolář. V závěru navíc Baník přišel o Ndefeho, který byl vyloučen po zákroku na Čanturišviliho.

Trenér Baníku Pavel Vrba byl spokojen napůl. „V prvním poločase jsme hráli velmi dobře. Dali jsme tři góly, spoustu situací jsme řešili velmi zajímavě, ale ve druhé půli mi to připadalo, že si někteří mysleli, že je po zápase. Naše hra nebyla tak aktivní, přímočará, s takovou kvalitou. Bylo to horší. Zlín dobře bránil, vykrýval prostory, my hloupě zakládali útoky přes střed hřiště, který byl ucpaný. Byly z toho brejky a problémy. Zkomplikovali jsme si to,“ hodnotil Vrba.

„Za mně není moc co hodnotit, protože jsme si to prohráli červenou kartou a třemi góly v prvním poločase. Pak v deseti je složité to honit, ale kluci nesložili zbraně a myslím, že jsme Baníku zatopili. Bohužel rozdíl byl tak velký, že jsme ho nedokázali stáhnout,“ pronesl kouč Zlína Jan Jelínek.

K vyloučení Silného se vyjadřovat moc nechtěl. „Bohužel jsem neviděl záznam, ze svého místa jsem to měl daleko a jen jsem viděl, že dáváme dlouhý balon a Lašty jde pod nohy. To je vše. Z červené karty jsem byl překvapený, ale viděl jsem krvavé zranění. Musím se na to podívat. Rozhodně to ale vyhodnotím,“ řekl Jelínek.

Baník Ostrava – Trinity Zlín 3:1 (3:0)

Branky: 14. Frydrych, 34. P. Jaroň, 38. Buchta – 76. Kolář. Rozhodčí: Hocek – Šimáček, Černoevič. ŽK: Oulehla (asistent trenéra) – Fillo, Didiba. ČK: 87. Ndefe – 28. Silný. Diváci: 6219.

Baník: Laštůvka – Sanneh (46. Ndefe), Frydrych, Pojezný, Fleišman – Kaloč, Pokorný – P. Jaroň (75. Miškovič), Kuzmanovič (89. Šehič), Buchta – Klíma (66. Tijani). Trenér: Vrba.

Zlín: S. Dostál – Cedidla, J. Kolář, Simerský, Čanturišvili – Fillo (71. Hrdlička), Janetzký, Didiba (81. J. Hellebrand), R. Hrubý (46. Vukadinovič), Jawo (81. Kovinič) – Silný. Trenér: Jelínek.