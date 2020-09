V sobotu 12. září prohráli Ostravané v Jablonci po gólech Schranze a Zeleného z druhé půle 0:2. Kouč Kozel udělal hned pět změn v sestavě, úspěch to ale nepřineslo. „Hra pořád nemá paramentry, abychom byli schopni soupeře přehrát,“ řekl Kozel.

„Z výsledku jsem zklamaný. Snažili jsme se odrazit z poctivosti v defenzivě, a pak to bylo o efektivitě. V první půli měl Jablonec možná více ze hry, ale i my jsme byli nebezpeční. Šanci měl Roman Potočný,“ vykládal Kozel.

Ten připomněl tutovku z 10. minuty, kdy se dostal Potočný za obranu, obešel i gólmana Hanuše, ale následně už ve vápně trestuhodně minul prázdnou branku. „Ve hře nám pořád chybí větší kvalita, hlavně ve finální fázi,“ přiznal Kozel.

„Po přestávce přišel nejlepší úsek hry, měli jsme dvě šance. Kdybychom dali gól, zápas by to ovlivnilo. Místo toho jsme inkasovali z rohu. To s námi zacloumalo, a pak jsme soupeři chybou nabídli rozhodující druhý gól,“ dodal Luboš Kozel.

„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Spokojen jsem i s výkonem. Až na dvě pětiminutové pasáže jsme soupeře do ničeho nepustili. Baník má přitom silný kádr, ekonomické zázemí. Pro mě je to tým, který bude bojovat nahoře. O to více si tří bodů cením,“ uzavřel kouč Jablonce Petr Rada.

Baník nevyhrál pod Kozlem desáté utkání v řadě, doma na něj čeká od lednového nástupu nového trenéra. Nyní čeká Ostravany duel s nováčkem z Pardubic, který se hraje v sobotu 19. září od 16.30 hodin ve Vítkovicích.