„Nechci být nevděčný, ale cítím to tak, že jsme měli na výhru. Hráči dřeli, makali, vytvořili jsme si plno šancí, měli tam mnoho závarů a dalo se z toho vytěžit ještě víc. Musíme být ještě důslednější, a to jak v defenzivě, tak i ofenzivě,“ řekl trenér Baníku Ondřej Smetana.

„Jsem rád, že jsme byli aktivní a měli šance. Když vedete 1:0 i 2:1 a nevyhrajete, to je špatně. Bohužel jsme dělali chyby, za které jsme pykali. Při rozehrávkách ztratili balon zkušení hráči, kterým by se to stávat nemělo,“ prohlásil kouč Sparty Pavel Vrba.

Baník poprvé v ligové sezoně musel nastoupit bez zraněného brankáře a kapitána Jana Laštůvky, nemohl využít ani služeb stopera Davida Lischky, který hostuje v Ostravě právě z Letné.

Lépe začala Sparta, která hrozila ze standardních situací. Proti Hanckově přímém kopu se musel vytáhnout Budinský. Pak se ale připomněli domácí. V nebezpečné, byť zřejmě ofsajdové pozici, byl Buchta po centru Ndefeho. Následně měl dvě možnosti Almási, ale jednou nebyla jeho hlavička důrazná, podruhé zase přesná.

Po klidné fázi přišel pro domácí publikum šok. Ve 31. minutě prohrál Pokorný souboj s Hložkem, Pešek si zaběhl za druhého stopera Svozila a prostřelil Budinského. Brzy poté se do dobré pozice dostal Buchta, ale jeho střele chyběl směr i razance.

Místo vyrovnání, k němuž málem pomohl Baníku rozehrávkou i Čelůstka, mohl přijít druhý gól Sparty. Také přišel, Hancko byl ale v ofsajdu. A tak došlo před pauzou na závěrečný tlak Slezanů, při němž mířil hlavou opět mimo – tentokrát i s tečí soupeře – Almási, vzápětí po rohovém kopu měl tutovku Kuzmanovič, ale toho vychytal Nita.

Krátce po obrátce se hnal do pokutového území Sparty Buchta, byl povalen, ale penalta se nepískala. Mladý záložník se ale dočkal o chvíli později a rovnou se mohl radovat. Brankář Nita nezkrotil jeho střelu, ta skončila v síti a znamenala vyrovnání.

Po hodině hry mohla Sparta opět vést. Nejprve ránu jednoho z hostů vykopl z čáry Fleišman, vzápětí sudí odpískal pokutový kop za faul Jurošky na Hancka, ale Dočkala vychytal Budinský. Uplynulo však jen pár okamžiků a Sparta měla další možnost, tentokrát po ruce Almásiho. Hancko si už poradil a skóroval.

Baník se však nevzdal. Po dobré práci Klímy minul míč v dobré pozici Almási a Ndefeho ránu vykopli sparťané z brankové čáry. Nedlouho poté ale utekl střídající Sor, centrem udělal v pokutovém území Sparty rozruch, který skončil faulem na Almásiho. Po dlouhých průtazích i konzultaci s VAR sudí své stanovisko potvrdil a Tetour z penalty srovnal na 2:2.

V závěru mohly oba týmy výsledek naklonit na svou stranu, ale bez úspěchu.

Baník Ostrava – Sparta Praha 2:2 (0:1)

Branky: 50. Buchta, 88. z pen. Tetour – 31. Pešek, 72. z pen. Hancko. Rozhodčí: Berka – Nádvorník, Paták. ŽK: Kuzmanovič, J. Pokorný, Sor – Čelůstka, Hancko. Diváci: 14 572.

Baník Ostrava: Budinský – Juroška, Svozil, Pokorný, Fleišman – Ndefe (78. Sor), Kaloč (78. Budínský), Kuzmanović (73. Klíma), Tetour, Buchta (90+6. Potočný) – Almási. Trenér: Smetana.

Sparta Praha: Nita – Wiesner, Čelůstka, Panák, Hancko – Pešek, Pavelka, Sáček (59. Krejčí ml.), Dočkal (89. Pulkrab), Haraslín (67. Minčev) – Hložek. Trenér: Vrba.