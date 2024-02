Nejprve trefil Tomáš Rigo z přímého kopu jen zeď, míč se k němu ale odrazil a napodruhé už ho nasměroval před branku, kde nabíhal neobsazený Jiří Klíma. Vysoký útočník se hlavou nemýlil a pátou brankou v přípravě poslal fotbalisty Baníku Ostrava v posledním zápase před ligovým startem v Českých Budějovicích do vedení. Na další výhru to však nestačilo, druhý celek černohorské ligy Děčič Tuzi v závěru po standardní situaci vyrovnal, a FCB se tak s Tureckem loučí remízou 1:1.

Baník proti Oboloni Kyjev. | Video: David Hekele

Jak řekl, tak udělal. Trenér Pavel Hapal protočil téměř dvě kompletní jedenáctky. Ani minutu si nestřihli Michal Frydrych, či Abdullahi Tanko. Naopak jediným, kdo absolvoval celých 90 minut, byl brankář Jiří Letáček, který si před poločasem připsal jeden těžký zákrok.

V té době Baník už vedl, když skóroval právě Klíma. Ten odehrál v přípravě 270 minut, vstřelil pět branek a naznačil, že ačkoli nastupoval i ve středu zálohy, měl by být minimálně pro úvod jara na hrotu volbou číslo jedna.

„Chtěl jsem se po tom zranění stihnout vrátit ještě na konci podzimu, a pak hlavně vydržet celou přípravu. To bylo to základní a klíčové pro to, abych se do toho zase nějak mohl dostat,“ vyprávěl před pár dny Klíma pro klubový web po výhře nad Levski Sofia, na níž se podílel dvěma zásahy a asistencí.

„V Ostravě jsem to musel trochu protrpět, protože umělka mým kotníkům úplně dobře nedělá, ale věděl jsem, že když to nějak do soustředění v Turecku vydržím, bude to pak už jenom lepší. Tak věřím, že se to teď tak nějak ukazuje,“ pokračoval.

Jeho trefa navíc přišla zrovna v době, kdy se po aktivním začátku Baníku pomalu Černohorci dostávali do hry, drželi míč a byla zjevná i jejich snaha provětrat obranu Slezanů. Nejvíc se jim to povedlo po zaváhání Filipa Blažka, potažmo v závěru poločasu, kdy musel zasáhnout až Letáček.

„Klidně si odpočiň, ale aktivně,“ znělo ze střídačky od Pavla Hapala, když dirigoval mužstvo. „Výš, výš, výš,“ instruoval hráče, aby nezalézali do hlubšího bloku. „Nemůže tam být sám,“ rozčílil se vzápětí.

Po obrátce měl Baník jednu tutovku, když po průniku Buchty vysoko přestřelil Adediran. Možná hrál roli i terén, který viditelně nebyl v nejlepší kondici. Černohorci předvedli ve druhé půli několik náznaků, nakonec udeřili ze standardky hezkou patičkou.

Co závěrečná příprava, kterou Pavel Hapal nechtěl nazývat generálkou, ukázala? Především jen potvrdila, že změna na tříobráncový systém se konat nebude. Baník si ho ze šesti utkání vyzkoušel pouze poločas proti Vyškovu a stejný úsek proti Dynamu Kyjev.

Je zřejmé, že Nigerijec Adediran na sobě musí ještě hodně pracovat, trochu se stále hledá i druhá z posil Matúš Rusnák. V solidní formě naopak hraje třeba David Buchta. Také defenziva vypadá dobře, jen musí vymazat občasné přešlapy, které pak tým stojí výsledek. Páteční (ne)generálka byla toho důkezem.

FK Dečič Tuzi – Baník Ostrava 1:1 (0:1)

Branka Baníku: 25. Klíma.

Sestava Baníku: I. poločas: Letáček – Ndefe, Blažek, Lischka, Kpozo – Rusnák, Boula, Kubala, Rigo, Šehič – Klíma. II. poločas: Letáček – Juroška, Měkota, Pojezný, Madleňák – Buchta, Miškovič, Šín, Grygar, Šudák – Adediran. Trenér: Hapal.