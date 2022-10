Viktorie našlápla k výhře v úvodních dvaceti minutách, kdy zaznamenala trefy Kalvacha a Klimenta. Obě po chybách hostující defenzivy. „To dalo utkání ráz,“ uvědomoval si trenér Baníku Pavel Hapal. „Druhý gól jsem úplně neviděl, nevybavuji si ho. Vím jen, že tam šla přihrávka malým vápnem a zakončovali do prázdné brány. Ale u prvního jsme ten aut měli asi složit zpátky a obehrát to přes gólmana,“ přibližoval šéf ostravské lavičky.

„Naše chyba, ten gól jsme si dali prakticky sami. Soupeři jsme to nabídli,“ dodal.

Baník měl možnosti z kopaček Ladislava Almásiho, či Danielů Tetoura a Smékala, nebezpečný byl i Srdjan Plavšič, ale vyjma dorážky slovenského kanonýra bez vlivu na skóre. Proti byla buď vlastní nepřesnost, branková konstrukce, či výborný brankář Staněk. „Jindra náš několikrát podržel,“ věděl kouč Plzně Michal Bílek. „Škoda. Kdybychom snížili ještě do poločasu, mohlo to být příjemnější,“ podotkl záložník Daniel Tetour.

„Nevím, jestli tady v poslední době hrálo mužstvo, které by mělo tolik gólových šancí. Když pominu pohárové zápasy,“ povzdechl si jen Pavel Hapal. „Chce to v těch situacích větší důraz, možná větší kvalitu provedení koncovky. Šance jsme měli a myslím, že se to opakuje,“ připomněl nedávný duel s Českými Budějovicemi.

Plzeňské těšilo, že po šokujícím vypadnutí z MOL Cupu v Hlučíně přišla rychlá reakce a upevnění postavení na čele ligy. „Výborná odpověď,“ řekl Michal Bílek. „Dobře jsme začali, ale brzy se zranil Kliment a soupeř začal být více agresivnější. Ve druhé půli měla Ostrava dokonce i více ze hry. Jsem rád, že jsme tak náročné utkání zvládli, je to velká vzpruha. Pomohla nám i podpora lidí,“ pochvaloval si Bílek.

Hapal, který je v Baníku teprve krátce, cítí navzdory prohře u týmu i za těch pár dní posun. K duhu mu přišlo i soustředění, které Baník absolvoval v Čechách díky pohárovému duelu ve Velvarech. „Bylo to důležité,“ potvrdil třiapadesátiletý kouč.

Zároveň si cenil, že ani za zdánlivě beznadějného stavu na půdě šampiona se Baník před takřka deseti tisíci diváky nevzdal. „Ve druhém poločase jsme tempo ještě trochu stupňovali. Od tohoto výkonu se můžeme odrazit. Když přijde i proměňování šancí, posuneme se jinam,“ poznamenal Pavel Hapal. „Jen musíme eliminovat chyby,“ uzavřel.

Viktoria Plzeň – Baník Ostrava 3:1 (2:0)

Branky: 8. Kalvach, 20. Kliment, 78. Mosquera – 61. Almási. Rozhodčí: Starý – Hájek, Kubr. ŽK: Chorý, Mosquera – Laštůvka, Boula, Frydrych. Diváci: 9832.

Plzeň: Staněk – M. Havel, Pernica, Hejda, Jemelka – Bucha, Vlkanova (71. Holík), Kalvach, Mosquera (81. Pilař) – Kliment (30. Jirka), Chorý. Trenér: Bílek.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Boula (84. Tijani) – Juroška (46. Smékal), Kuzmanovič, Tetour (65. Miškovič), Plavšič – Almási (71. Klíma). Trenér: Hapal.