Fotbalisté Baníku Ostrava budou po roční pauze ve skupině o titul. Nerozhodl o tom jejich sobotní atraktivní šlágr 29. kola FORTUNA:LIGY na Letné, kde díky nezvládnuté pasáži na přelomu poločasů, individuálním chybám a řádění obávaného tria Birmančevič (1+2), Kuchta (2+1), Haraslín (1+0) podlehli pražské Spartě 3:4, ale o den později ztráta Liberce s Hradcem Králové (0:0). Ještě jim ale zbývá potvrdit výhodné čtvrté místo, o což se budou snažit v neděli ve Vítkovicích právě proti Slovanu.

Fanoušci Baníku Ostrava na Letné (20. dubna 2024) | Video: Petr Kotala

Bylo jasné, že pokud v tomto kole ztratí někdo z trojice Liberec, Slovácko, Mladá Boleslav, Baník bude mít po loňské odmlce jistotu účasti ve skupině o titul bez ohledu na to, s čím přijede z Prahy. Nebodoval, v neděli uspěla Mladá Boleslav v Pardubicích a stáhla Slezany na bod. Liberec však jen remizoval, a i kdyby v Ostravě tento týden zvítězil, před Baník se už nedostane.

Slezanům však půjde o udržení výhodného čtvrtého místa, potažmo o pozici pro nadstavbu, kde se zisk ze základní části převádí. Svěřenci kouče Pavla Hapala ale mohli mít v mnohém jistotu už po sobotě. Na Spartě byli aktivní, takticky připravení, celkově šlo o zajímavou podívanou nahoru-dolů. Šance měli Buchta s Tankem, na druhé straně tutovku Kuchty vychytal Markovič, který v brance nahradil nemocného Letáčka.

„Vypadal dobře, a i když dostal čtyři góly, z žádného bych ho nevinil. Nevím, jestli tam něco mohl vyřešit, ale ještě nás podržel,“ chválil Hapal. „Věděli jsme, že v rozehrávce ve třech jsou velice silní, proto jsme je chtěli napadat vysoko. Nechtěli jsme to ale za každou cenu, třeba u šestnáctky soupeře. Spíše naopak, abychom si nezavřeli prostory po zisku míče a mohli jsme chodit do rychlejších protiútoků. To se nám nedařilo proto, že jsme vždy nějakou přihrávku zkazili, nebyli jsme přesní,“ odhalil taktiku.

Zlomovou se stala fáze mezi 41. a 52. minutou, kdy skóre otevřel Birmančevič a dvakrát se přidal Kuchta. „Mrzí mě začátek zápasu. Dobře jsme do něj vstoupili, měli jsme dost situací, které jsme mohli vyřešit a vstřelit gól. Možná by se to pro nás vyvíjelo jinak. Pak jsme doplatili na individuální chyby v defenzivní činnosti,“ hodnotil dále kouč, který se vrátil k obranné čtyřce.

První dvě trefy Spartě minelami umožnil stoper Filip Blažek. „Byly to jednoduché situace, hlavně druhý gól, kdy Blážovi podjel balon. U prvního jsme to mohli kluci odehrát hned, nenechat balon padat,“ litoval Pavel Hapal, který se však Blažka zastal.

Zdroj: David Hekele

Vlastním gólem pak snížil Krejčí, ale když Haraslín v 63. minutě vrátil Pražanům tříbrankový náskok, ozývalo se Letnou „dejte jim bůra“. Scénář byl však opačný, góly Klímy a Kubaly přinesly drama. „Sparta se bála,“ vypozoroval Hapal.

„Když jsme šli s Birmou dolů, říkali jsme si, že to máme ve své režii. A vidíte to, dostaneme dva góly a pak jsme se klepali, aby tam nebyla nějaká standardka, centr, který by Ostrava proměnila. Pak bychom na sebe v kabině zase koukali jako hlupáci,“ dušoval se autor dvou branek Jan Kuchta.

„Pomohl nám Birmův gól před přestávkou. Pak jsme si řekli, že na ně vlítneme, protože tam měli nějaké chybičky vzadu. Upřesnili jsme si, jak se máme posouvat, kde máme stát, když mají výstavbu hry. Z toho vyplynuly dva góly. Po nich byla převaha i kontrola zápasu jasná, zřetelná,“ vracel se ke klíčové pasáži.

„Měli jsme náznaky šancí po sparťanské ztrátě. Přechody do útoku máme velice dobré a rychlé. Doufal jsem, že dáme druhý kontaktní gól, pak jsme si na lavici říkali, že potřebujeme třetí, a bude to v závěru nervózní. To se stalo,“ byl rád. Hapal.

„Bohužel jsme v první půli nedokázali vyřešit hlavně finální fázi. Přesnější přihrávku, možná lepší střelu. Ale na můj vkus jsme udělali hodně hloupých a jednoduchých ztrát, což Sparta neměla,“ uzavřel Hapal s tím, že čtyři obdržené branky jsou moc.