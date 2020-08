Pokud vše dopadne podle současných dohod mezi oběma kluby, měl by se bývalý mládežnický reprezentant připojit k mužstvu již na soustředění v Rakousku, kam Baník odcestoval minulý týden. „Oba kluby jsou již dohodnuty. Je to na 99 procent hotová věc,“ řekl Deníku člověk obeznámený s celým transferem, který však nechtěl být jmenovaný.

Tetour není žádný zelenáč, má za sebou již pět ligových sezon. Ve 113 zápasech zaznamenal sedm branek a přidal osm asistencí. V nejvyšší soutěži naposledy nastoupil 25. května 2019 v Příbrami, kde Pražané padli 2:3. Zatím poslední gól vstřelil 3. května 2019 při domácí remíze 1:1 s Bohemians. Své barvy poslal v 68. minutě do vedení.

Přesun Tetoura do Baníku dává smysl, trenér kouč Luboš Kozel ho v Dukle dřív vedl. „O Daniela byl velký zájem z klubů první ligy, veškeré nabídky jsme ale odmítli. Prodloužení kontraktu kapitána je jasným signálem, že to s návratem do nejvyšší soutěže myslíme vážně,“ řekl letos v březnu sportovní ředitel Dukly Pavel Vandas.

Pražané nakonec skončili ve druhé lize na třetím místě, ale postupu se nakonec nedočkali. Baráž se nekonala, o posun mezi elitu je pak připravil koronavirus. Konkrétně nedohraná skupina o záchranu. Vandas už v klubu není, na začátku srpna rezignoval. Funkce se ujal v květnu 2019 poté, co Pražané po osmi letech sestoupili z nejvyšší soutěže.