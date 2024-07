Je to téma od chvíle, kdy Urartu nepřijelo do Estonska k souboji s Kalevem se sextetem fotbalistů, jenž kvůli ruskému pasu pobaltská země nevpustila do země. Jenže kouč Dmitry Gunko je téměř nevyužil ani v domácí odvetě. Pouze Ivan Ignatiev zasáhl do hry ze střídačky. Dorazili do Ostravy? „Někteří hráči přijeli, jiní ne. V Estonsku jsme žádné problémy neměli. Chceme mluvit o fotbale, ne o hráčích s ruským pasem,“ reagoval hlavní trenér, když na to došla otázka na předzápasové tiskové konferenci.

Nutno říct, že tuhle skutečnost neřeší ani šéf ostravské střídačky Pavel Hapal. „Ano, byl kolem toho trochu šrumec, ale abych pravdu řekl, moc jsme to nezjišťovali. Ani jsme nehledali obsazení, kteří hráči přijeli a nepřijeli, protože si myslím, že trenér soupeře bude vycházet ze dvou sestav, které už nastoupily,“ poukázal na dvojzápas v 1. předkole soutěže.

„Prostě ani doma ty hráče nepoužil, mezi těmi zápasy byla jediná změna, takže jsme se na to nesoustředili. O kádru víme, hráče jsme si přečetli, každého jsme v podstatě lustrovali zvlášť, takže víme všechny detaily,“ dodal Hapal.

Také arménský celek si je jist, že o Baníku ví vše potřebné. „Zejména střed pole je velmi nebezpečný. Rigo, Šín, kapitán (Ewerton). K tomu je kvalitní i Kpozo, nebo Tanko, jsou tam někteří reprezentanti. V podstatě bych takhle mohl vyjmenovat celý tým. K tomu mají silnou i lavičku, kterou tým na hřišti vždy oživí,“ popsal Gunko. „Zápas bude těžký, ale těšíme se. Doufám, že uspějeme, bude to zajímavé,“ pokračoval.

Spoléhat bude jistě na marockého útočníka Ayouba Aboua, který v mládeži prošel Barcelonou a později hrál v rezervě Realu Madrid. „Jasně, pamatuji si to, vzpomínám, ale to je minulost. Teď jsem hráčem Urartu a soustředím se pouze na zápas, který nás zítra čeká,“ řekl stručně hráč, který v létě přišel z bulharského Pirin Blagoevgrad.

Nachystaní jsou Arméni i na atmosféru, kterou by měl tvořit téměř zaplněný stadion ve Vítkovicích. Ve středu večer bylo pryč přes jedenáct tisíc vstupenek. „Víme, že stadion má kapacitu patnáct tisíc, že na Baník chodí hodně lidí. Jsme na to připravení,“ uzavřel trenér Dmitry Gunko.