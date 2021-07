„Té hlavičce chyběla síla,“ přiznal Deníku Almási, který hodnotí úvod nového angažmá pozitivně. „Baník znám, hrál jsem proti němu i přípravné zápasy za Ružomberok. Určitě má velké jméno, je to tradiční klub s velkou fanouškovskou základnou. To nám určitě může pomoci,“ dodal dvaadvacetiletý vysoký Slovák.

Jaké tedy máte pocity ze svých prvních 45 minut v dresu Baníku Ostrava?

Na zápas jsem se moc těšil, protože měsíc, nebo pět týdnů, jsem nehrál. Na druhé straně jsme měli za sebou těžké období, náročné dny, protože jsme hodně běhali, takže nohy byly těžší. Je to potom takové, že hlava by chtěla, jen právě ty nohy nejdou. (usmívá se) Ale jsem rád, že jsme si zahráli.

Takže jste zvládl dobře…

Já myslím, že ano. Tohle vše je v přípravě normální, máme před sebou ještě dva takové podobné týdny, takže hlavně to musíme všichni zvládnout ve zdraví, abychom byli na ligu připraveni. Samotný zápas jsem si ale i tak chtěl užít, a to se povedlo. Jen škoda, že gól mi tam nepadl.

Jednu šanci jste ale měl, když jste po rohu hlavičkoval, ale pouze do brankáře…

Ano, ale byl jsem už v takové pozici, že jsem do toho zakončení nemohl dát sílu, ani ji umístit. Samozřejmě ideální by bylo skórovat, každý by rád při premiéře dal gól, nepodařilo se, nevadí. Dám třeba příští týden. Tohle byl přípravný zápas, ve kterém šlo o kondici, kterou nasbíráme. Hlavně ale vše odehrát ve zdraví.

Byl jste sám se sebou spokojený?

Určitě nemůžu říct, že bych byl, když nohy nejdou, jak by měly. Ani neřeším, jestli jsem, nebo nejsem spokojený. Forma ještě přijde. Navíc jsem s týmem teprve něco přes týden, ještě nejsem zvyklý na to, kam kluci dávají míče, kde mám nabíhat. Od toho ale potřebuji čtyři pět zápasů v přípravě, abych si já zvykl na ně, oni na mě, na mé pohyby, takže jsem klidný.

Trenér Ondřej Smetana je bývalý ligový útočník, podobně jako vy má dva metry. Může být pro vás výhodou, že rozumí této typologii hráčů?

Určitě je to výhoda. Umí mi pomoci, říct, v čem se musím zlepšit. Jsem za to rád a věřím, že se nám bude dobře spolupracovat.

Jaro jste strávil na hostování v ruském klubu FK Achmat Groznyj. Jak se zrodil váš příchod do Baníku?

Byl jsem poslední půlrok v ruské lize, ovšem z určitých důvodů se nepodařilo to dořešit k přestupu. Chtěl jsem ale zůstat v zahraničí, protože jsem viděl, že ruská liga je někde jinde. Jak je kvalitní. Proto jsem se na Slovensko do Ružomberoku vracet nechtěl, takže když přišla nabídka z Baníku a kluby se dohodly, já neváhal ani nespekuloval. Projevili zájem, já ho také měl, takže se to dotáhlo do konce.

V Rusku zůstat tedy nebyla možnost?

Tam byly určité věci mezi kluby, takže to ani nechci řešit. Beru to tak, že v Rusku to bylo super období, hezká kapitola, dalo mi to hodně cenných zkušenosti, ale už je to za mnou. Teď jsem v Baníku, kluci jsou tady super, pokud něco potřebuji, tak mi pomáhají. Na soustředění jsem byl na pokoji byl s Davidem Lischkou, který tu je také nový, takže je vše v pořádku.

V Baníku se v poslední době nově příchozím útočníkům střelecky příliš nedaří, nenaplňují očekávání. Nemáte z toho trochu obavy?

Já to nevnímám. Dělám svoji práci, to budu dělat i dál, to se mi totiž vyplácí. Tvrdá práce se vždy ukáže a myslím si, že góly pak přijdou. Ostatně ty jsem tady přišel dávat. Celkově Baník znám, hrál jsem proti němu i přípravné zápasy za Ružomberok. Má velké jméno, je to tradiční klub s velkou fanouškovskou základnou. To nám určitě může pomoci, pokud na stadion přijde deset dvanáct tisíc lidí. Také to pomohlo k tomu, abych přijal tuto nabídku.

A tlaku právě ze strany fanoušků se nebojíte?

Já tlak nevnímám, navíc ten je všude. K fotbalu to patří, fotbalisté jsou hodnocené povolání. Každý si na ně dělá názor, komentuje, a hodnotí je. Musíte s tím umět žít a fungovat. A to já umím.