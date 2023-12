To je pravda. U těchto typů hráčů to tak je. Podívejte se na Ronalda. Teď je v Arábii, tak ho tak často nevidím, ale třeba v reprezentaci nastupuje na hrotu, dostává se na hranu ofsajdu. Chce to mít trpělivost, zároveň se s tím musíte smířit, že občas se mimo hru objevíte. Ať už vlastní chybou, nebo chytrostí obrany. Zvlášť dneska, kdy je VAR, a kolikrát je to o milimetry. Pak je také těžké útočníkům něco vyčítat. Ale je tu paradox.

Samozřejmě, dávali. Zrovna tihle dva to uměli krásně. Pak tu byla druhá věc, že jsem těch nahrávek nezužitkoval tolik, kolik jsem mohl. Vždyť často jsem byl v ofsajdu. Potom mi i Martin Lukeš říkal, ať radši dva metry couvnu, abych se vyhnul postavení mimo hru. Nebylo ale lehké si to pohlídat.

Když se rozběhl, těžko ho někdo zastavoval. Libor Žůrek neměl v lize mnoho obránců, kteří by mu rychlostně stačili. To teď pozoruje i u Tanka. „Je to typ útočníka, který mám rád. Až si člověk při pohledu na něj vzpomene na sebe," směje se dvojnásobný ligový šampion s Baníkem a Plzní a mistr Evropy do 21 let.

Že Baník trénuje právě Pavel Hapal, který i mě před lety říkal, ať si dám odstup, abych při své rychlosti nebyl v ofsajdu. Já měl výhodu, že nebyl VAR, a bylo to jen na rozhodčích. Často to bylo o setině vteřiny. Dovedu si proto představit, co Pavel Hapal radí Tankovi, když si nabíhá na ty kolmé přihrávky, protože systém Baníku je na tom evidentně založený. Mít takového hráče, je to velká zbraň. Zajímavý hráč. Víte čím?

Povídejte…

Je na něm vidět, že si naběhnout umí. Krásná byla v Hradci patička od Klímy před vyrovnáním, ale hlavně třetí gól, kde to dostal mezi beky. Z toho by měl radost pan Jarabinský, který nás k těmto průnikovým nahrávkám vyloženě nutil. Podle něj by to byla vzorová akce. Přece jen když je zavřená a zformovaná obrana, těžko se do ní postupným útokem dostává. Zvlášť v dnešní době, kdy je naše liga hodně taktická. Útočník musí mít hlavně to správné zrychlení, dobře to načasovat, dostat se mezi beky a tím se dá ta defenziva roztrhat. Jen musíte mít někoho, kdo vám to tam dá. Takových špílmachrů je ale málo. Každopádně se mi líbí, víc než třeba Sor, který je také rychlý.

Libor Žůrek v dresu Baníku.Zdroj: Deník / Redakce

Baníkovci drží při sobě, nejsme přelétaví. Zážitek? Vždy na Letné, líčí fanoušek

Proč?

Tanko je víc do kombinace, má i lepší zakončení. V Hradci to při těch gólech dokázal, takže si myslím, že má velký potenciál. Shodou okolností jsem slyšel, že by mohl jít taky do Slavie, tak uvidíme. Já bych ho – být Baníkem – chtěl udržet minimálně do léta. Určitě se bude hodit, jelikož Baník chce hrát o poháry. Ale je to typ útočníka, který mám rád. Až si člověk při pohledu na něj vzpomene na sebe. (usmívá se) Trochu se mi do hlavy dostalo. Teď jen záleží, jak bude dál nakládat se svými šancemi.

Hodně jich už zahodil…

To já také. Ale jestli bude dávat góly, půjde jeho cena nahoru, a v Baníku se dlouho neohřeje.

Chtěl byste s Tankem běžet stovku? Kdo by vyhrál?

Teď už by mě asi porazil. (směje se) Ale přiznám se, že já neměl rád běhání na tréninku, nebo sprinterské soutěže. Spíše jsem chtěl hrát fotbal. Ale tady by to bylo zajímavé. On je také rychlý, to si člověk všimne hned, a takových útočníků v lize moc není. Bůhví, jak by to dopadlo. To už se bohužel nikdy nedozvíme. Teď bych ale na stovce o dvacet metrů prohrál.

Baník na Slavii bez Ewertona: variant náhrady je víc. Jakou Hapal a spol. zvolí?

Jak jste nahlížel na šance, které v Hradci, nebo v dřívějších utkáních neproměnil? Čemu to lze přisuzovat?

Z vlastní zkušenosti vím, že hlavní je, že se útočník vůbec do šance dostane. Kdyby ne, je to špatně. Pak je to o kvalitě zakončení, jak se k tomu postaví, zda má klid. Své samozřejmě dělá i hlava. Bavil jsem se o tom s Vencou Daňkem, který nebyl žádný rychlík, ale má skvělé zakončení. I v jeho letech mu stačí málo. Naopak i těchto hráčů je to složitější právě i díky té rychlosti.

O tom mluvil několikrát i Pavel Hapal, že není jednoduché vždy správně zakončit… Zvlášť když nevyjde první dotek.

Přesně tak. Někdy je rychlost na škodu. Člověk by před zakončením měl trochu zvolnit, ale ne vždy to jde. Holt u tohoto typu hráčů to tak bývá, že šancí potřebují víc. Vždyť kolikrát člověk ani nemíří, není na to pod tlakem obránců čas a prostor. Jen do toho plácnete, a buď to vyjde, nebo ne. Naopak takovým Daňkům, Lewandowským a dalším střelcům stačí jedna možnost a vstřelí gól. Nejlepší by bylo tyto typy spojit. To by byl dokonalý hráč.

Zajímavé bylo v Hradci sledovat, že zatímco u vyrovnání na 2:2 Tanko nemířil, střela šla doprostřed, a kdyby brankář Pavol Bajza zůstal stát, tak by míč chytil, tak u vítězné trefy zakončil suverénně, chladnokrevně a sebevědomě…

Ano, šel do kličky. Víte co, tam spíše záleží, jak moc za sebou cítí beky. Když je má na sobě, snaží se hned zakončit, aby vůbec vystřelil, protože nikdy nevíte, co obránce udělá. Půjde do skluzu, nebo vám míč vypíchne. Kdežto třeba u té třetí branky měl víc času, takže si dovolil jít do kličky. Vše je ale způsobené dnešním fotbalem. Když se podívám, co se hrálo před dvaceti lety, a srovnám to s dneškem, tak prostoru je méně a méně. Současný fotbal je o běhání, agresivitě, taktice. Takticky je na tom česká liga velice dobře, obrany jsou propracované, a když se podíváte, tak nejlepší střelec je záložník Marek Havlík. Útočníci to mají těžší a těžší. Při videu a technice není vůbec problém se na ně nachystat. V tom bude mít postupem času Tanko problém.

Budoucnost hvězd Baníku: okolo Ewertona nejistota. Jak to vypadá s Tankem?

Co myslíte?

Až ho budou soupeři více a více znát. Začátek je lehčí, než si uděláte jméno a dáte pár gólů, tak se na vás obrany zaměří. Pak záleží, jak se s tím vyrovná, aby své schopnosti dál dokazoval. Když se to podaří, bude velmi žádaným zbožím.

Možná už se to ale projevilo. Po povedeném začátku nastala série zápasů, kdy neskóroval, byť šance měl. Každopádně soupeři se na něj evidentně chystají už nyní…

Na druhé straně se tím otvírá prostor pro další hráče. Vždy je lepší, když má tým více nebezpečných borců, protože když se na dva soupeř zaměří, tak je to možnost pro třetí, čtvrtého. Pro druhou vlnu. Tady Tanko může svými náběhy vázat obranu, což dá možnost spoluhráčům. I když nebude tolik vidět, fanoušek si řekne, že nehrál moc dobře, tak může být platný jinou prací. Pak je na ostatních, jestli toho využijí. Jsem přesvědčený, že hráč jako Tanko bude platný, i kdyby nesbíral góly a asistence ve velkém.

Hádky, titul, Baník p…! Byl ve vězení, Ostravu Keita bavil. Přijede na fotbal?

Libor Žůrek.Zdroj: DENÍK

Když jste vzpomněl sezonu 2005/06 v Baníku pod Pavlem Hapalem, jak na ni vzpomínáte?

Velice hezky. Ale to já mám asi u všech trenérů, protože jsem s každým dobře vycházel. Pavel to tenkrát měl v Baníku těžké, a to i ze strany fanoušků, kteří jsou v Ostravě nároční a mnoho věcí mu vyčítali. Co si pamatuji, tak tréninky měl výborné, protože hrál ve Španělsku a z toho se snažil řadu prvků přenést k nám. Bylo to hodně herní, což mi vyhovovalo. Bavilo mě to. Ale vybavuji si, že v zimě jsme byli na soustředění v Břeclavi, bylo minus deset a dost jsme běhali. Mám dojem, že i když mi to nechutnalo, tak nakonec jsem měl výbornou fyzičku. Asi nejlepší v kariéře. Prý jsem ho překvapoval, že nevěděl, co ve mně je. Cítil jsem se skvěle nejen rychlostně, i na vytrvalost. Možná jsem tehdy v sobě objevil kus maratonce. (směje se)

Nechával jste si někdy měřit, za jaký čas uběhnete sprint na šedesát, nebo sto metrů?

Když jsem začínal, někdy v roce 2002, přijela na Bazaly televize Nova, aby mi změřila stovku. Dělali o tom reportáž do Sportovních novin. Po tréninku jsem sprintoval a naměřili mi snad kolem jedenácti vteřin, možná nějakou desetinku pod. A to jsem běhal v kopačkách, což je horší, než v tarfech, nebo tretrách. Ale nechci kecat, už je to dvacet let. Každopádně tohle bylo jediné měření.

Baník v. Slavia: Ostrava se těší na skvělou atmosféru, kotel hostů je vyprodán!

Jak nahlížíte na sezonu Baníku, potažmo jak tipujete výsledek nedělního utkání se Slavií?

Já doufám, že Baník vyhraje. V práci mám kolegu slávistu, tak jsme se už hecovali. Paradoxně se mě krátce před tím, než jste volal, ptal, jak to dopadne. Když jsem mu řekl, že vyhraje Baník, tak se se mnou ani nebaví. (směje se) Samozřejmě to bude těžké, ale Baník je doma nebezpečný. To ukázal už se Spartou. Stát se může cokoliv. Uvidíme, jestli Slavii neovlivní i pohár a náročný program. Toho může Baník využít. Stejně jako podpory fanoušků, protože přijde hodně lidí. Co víc si přát? A k té sezoně…

Měl by Baník být spokojený?

Případné vítězství mu určitě pomůže, protože párkrát zbytečně ztratil. Mohl mít o pět šest bodů víc. Soutěž je ale tak vyrovnaná, že se na jaře může stát cokoliv. Sparta a Slavia jsou odskočení, ale dál je to hratelné. Důležité je, aby se Baník dostal do pohárů. Všichni na to čekají. Fanoušci, klub, majitel… Pan Brabec by si to jistě hodně přál. Ale cesta je dlouhá. Škoda poháru se Zlínem, tam to bylo schůdnější. Fandím i panu Hapalovi. Je dobře, že i v době, kdy se nedařilo, měl důvěru. Snad to bude pokračovat, protože pro Baník je to dobrý trenér.