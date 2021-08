„V prvním poločase jsem podle jednoho dvou úniků viděl, že bych rychlostně mohl převýšit stopery. Když mi pak přišel míč, věděl jsem, že to musím seknout a přesprintuju ho. Viděl jsem, že tam je Tetour sám a tak jsem mu to tam dal,“ popsal Almási, který měl k trefě blízko po hodině hry, ale ze závaru nic nevytěžil.

Neukvapil jste, že byste sám chtěl zakončovat…

Už jsem byl z úhlu, takže tam střela nepřicházela v úvahu. Mohl jsem hledat Kuzmu (Kuzmanoviče), který byl na zadní tyči sám, ale Tety byl v lepší pozici. Dal gól, takže jsem si vybral asi dobře.

Jinak šlo ale o těžký zápas, viďte?

Ano. První poločas byl stále 0:0, oni byli zatažení vzadu a těžko se nám dostávalo do šancí. Myslím ale, že nám pomohl první gól, kterým se otevřeli. V posledních patnácti minutách jsme měli víc šancí, mohli jsme dát nějaký gól navíc. Zasloužená výhra.

Vstřelili jste už jedenáct branek, takže tým má střeleckou formu, co myslíte?

Je to dost dobrá bilance po čtyřech zápasech, ale zároveň jde teprve o začátek. Jdeme zápas od zápasu, teď jedeme na Slavii, kde chceme bodovat. Doufám, že i tam nám to bude fungovat.

Jak se vám zatím v Baníku a české lize líbí?

Super. Fanoušci nás velmi podporují a je skvělé hrát před šesti tisíci lidmi. Teď v této covidové době bylo zlé, že lidé nemohli na fotbal. I v Česku se mi líbí, na každém tréninku makám na sto procent, takže věřím, že mi to tam bude padat.

Zatím máte na kontě jeden gól, šancí jste měl ale rozhodně na víc. Vnímáte to? Jak to na vás působí?

Ano, mohlo by být víc gólů, ale u nás dává branky vícero hráčů, nejen útočníci. Šance jsem měl hlavně v Jablonci, v ostatních už toho tolik nebylo. Asi mi chybí trochu štěstí. Ale dělám to nejlepší, co umím, a věřím, že to tam bude padat, že góly přijdou Máme za sebou čtyři kola, musel jsem se s ligou seznámit, co mám od stoperů většinou očekávat. Teď už jsem zkušenější.

Zažil jste slovenskou a ruskou ligu. Můžete kvalitu české s nimi porovnat?

Určitě kvalitnější než slovenská a s ruskou je srovnatelná. Tam je také hodně soubojů, hraje se na dlouhé míče, kdo je získá, jde do útoku. Já se chci fotbalem bavit, dávat góly, užívat si to, a to se mi zatím daří. A s týmem být na nejvyšších příčkách. To je jasný cíl Baníku i můj.

Jak se vám spolupracuje s Nemanjou Kuzmanovičem?

Oba dva už cítíme jeden druhého, kde ten druhý nabíhá. Já se mu snažím vytvářet prostor, aby do něj mohl jít. Dneska jsme viděli to umím i já, takže nám to klape. Ale nechci to zakřiknout.

Nutno ale říct, že máte znatelnou konkurenci v týmu. Ať už právě Nemanju Kuzmanoviče, či Jiřího Klímu s Tomášem Zajícem…

Konkurence člověka posouvá dopředu. Bez ní byste se uspokojil a netrénoval naplno. Ostatní útočníci tady jsou také kvalitní, já dělám maximum, abych hrál, byl v základní sestavě a volba je pak na trenérovi.

Nesledujete po očku i národní tým, že byste mohl být povolán?

To je těžká otázka. Určitě sleduju, protože už teď jsem byl mezi náhradníky na EURO, takže je to sen. Pokud se mi podaří dát ve zbývajících dvou zápasech před reprezentační přestávkou gól dva, tak doufám, že nade mnou budou přemýšlet. Ale teď se soustředím na klub, abychom bojovali o nejvyšší příčky. Reprezentace by byla příjemný bonus.

Co říkáte startu do sezony, kdy máte po čtyřech zápasech devět bodů?

Určitě jsme šťastní, i když škoda, že jich není dvanáct, protože proti Jablonci jsme také mohli uspět. Ale nemůžeme chtít vše. Je to dost dobré, nicméně pořád je to teprve začátek. Na podzim máme před sebou ještě patnáct zápasů, takže musíme v tom pokračovat, bodovat, abychom byli na špici.

Teď vás čeká Slavia. Ukáže tento zápas, jak na tom skutečně jste?

Já myslím, že podle jednoho zápasu nelze soudit, jak jsme na tom. Ale určitě to bude nejtěžší utkání co do jména soupeře, protože jde o jeden z nejlepších. Velmi se těším. My si je zanalyzujeme, uděláme taktiku a uvidíme, co z toho bude. Určitě tam nepojedeme odevzdaní, ale bojovat o body.