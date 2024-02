Ano. A mohlo jich být víc, jednu hlavičku mi chytil gólman, pak ještě jeden odražený míč. Ale nebudu nenasytný, jsem rád, že mi tam aspoň jeden gól spadl a budu doufat, že se tak bude dařit dál. Kdyby by mi před dvěma týdny někdo řekl, že teď budu mít odehráno tolik minut, šance a vstřelený gól, možná bych tomu ani nevěřil. Není snadné přijít do nového týmu, v rozjeté sezoně, a po třech dnech tréninku vletět do zápasu. Ale cítím se lépe a lépe.

Chorvatské angažmá si pochvaluje. „Jsem tady jen dva týdny, takže je to všechno takové narychlo. Ale stihl jsem dva zápasy, mám tady i byt, takže všechno je super a dává se to dohromady. Den ode dne je to tady lepší,“ dodává Ladislav Almási.

Je nás víc, také záleží na tom, jestli hrajeme na jednoho, nebo dva. Závisí to na charakteru zápasu, soupeře, i formě. První půlrok je vždy o adaptaci, takže doufám, že se podaří odehrát co nejvíc minut, dát pár gólů, abych se od toho mohl odrazit dál.

Máte kosmopolitní mužstvo. Jsou tam vedle Chorvatů i Portugalec, Švýcar, Albánec, Argentinec… Jak jste zapadl?

Já myslím, že je to v pohodě, v Baníku to možná bylo ještě větší, takže s tím nemám problém. S trenérem se domluvím, stejně jako s dalšími Chorvaty, protože docela rozumím, a ani s dalšími kluky v šatně nemám problém.

Ladislav Almási (uprostřed).Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Jaké bylo vůbec uvedení do týmu? Nečekal na vás nějaký rituál, jako zpívání, nebo něco podobného?

Nic, vůbec nic. Je pravda, že já do toho vletěl trochu po hlavě, protože liga už běžela, když jsem přicházel, kluci měli za sebou dva zápasy, takže nebyl čas se moc rozkoukávat. Co je fajn, že jsou zde všichni milí. Od vedení, po další lidi v klubu, spoluhráče, realizák… Všichni mi pomáhají. A co je zajímavé, že Osijek je hned pod maďarskými hranicemi, takže domů to mám blízko. Nějaké čtyři hodiny, jen o kousek déle, než z Ostravy. Je to stotisícové město, klidné, je zde vše, co člověk potřebuje. Všichni se tu usmívají, je tady i teplo, takže jsem spokojený.

Jak vám vyhovuje Chorvatsko po fotbalové stránce?

Je to fotbalovější a techničtější liga, než v Česku, kde každý chce válčit, válčit a válčit. Není tak soubojová a tvrdá. Technicky jsou tady hráči vyspělejší, i v menších klubech. Ale já tady jsem teprve chvíli, poznávám to, takže ještě nedokážu říct, zda mi to vyhovuje. Po dvou zápasech se o tom těžko hovoří. Ale Chorvati jsou fotbalový národ, který prožívá každý šampionát. Nevím, jestli jste viděl stadion Osijeku, ale je nový, krásný, dokončený asi před půlrokem, tréninkové centrum s klasickou i hybridní trávou, s vyhříváním. Ideální fotbalové podmínky, takže se těším, až bude doma plno.

Na váš první zápas dorazila zhruba polovina třináctitisícové kapacity…

To je pravda, ale až přijede Hajduk Split, nebo Záhřeb, tak čekají plný dům.

Aktuálně jste čtvrtí, jaké jsou ambice klubu?

O tom jsem se ještě nestačil s nikým pobavit, ale i čtvrté místo může znamenat Evropu. Záleží, kdo by vyhrál pohár. Navíc i v něm pořád jsme. Uvidíme.

Jak jste se vlastně tvářil, když vám řekli o zájmu klubu z Chorvatska? Rozmýšlel jste se dlouho?

Možností bylo víc, ale z Chorvatska odešlo v posledních letech do top lig kolem dvaceti hráčů. Jde o neskutečně sledovanou soutěž ze strany nejlepších klubů a lig, národní tým hraje téměř na každém šampionátu o medaile. Myslím si, že odsud se někam dostanete lehčeji, než z Česka.

Takže to neberete jako krok zpátky?

Určitě to krok zpátky není.

A jaké byly ty další možnosti?

To nechci prozrazovat, navíc si myslím, že to už není důležité.

Nepředstavoval jste si, že když budete z Baníku odcházet, bude to za větších fanfár, za větší peníze, nikoli na hostování jako hráč, který půl roku pořádně nehrál?

Je jasné, že po první sezoně v Ostravě jsem čekal něco jiného. Ale v posledním půlroce jsem cítil, že něco musím změnit. Je pochopitelné, že když nehrajete, nemůžete přemýšlet nad tím, že vás někdo koupí za velké peníze. Proto jsem se musel spokojit s hostováním s opcí, což pro hráče není úplně ideální, ale jsou chvíle, kdy to musíte přijmout. Já jen doufám, že se uplatní, abych zde mohl zůstat. Samozřejmě jsem pořád hráč Ostravy, ale za stávajících okolností chci zůstat v Osijeku. To je teď můj cíl, motivace, nad ničím jiným nepřemýšlím, ale stát se do léta může cokoliv. Důležité je ovšem i zdraví, bez toho není nic.

Co říkáte na Baník a jeho vstup do jara?

Něco jsem viděl, sestřihy, nebo nějaké momentky. Potíž je trochu v tom, že se naše zápasy kryjí, proto třeba nechci hodnotit první utkání, které jsem neviděl. S Plzní jsem už něco chytil, hráli celkem dobře, jen se nedostavil výsledek. Uvidíme, jak to bude vypadat dál. Sám jsem na to zvědavý.