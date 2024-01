Po fyzické je to každým tréninkem lepší a lepší. Nejdůležitější je zápas, ten ničím nenahradíte. Cítím, že jsem toho během minulého půlroku neodehrál moc, teď to musím dohnat. Nejde všechno hned, samozřejmě, ale dostávám se do toho. Jsem na dobré cestě.

Míč mi skočil. Hřiště nebylo úplně nejlepší, navíc v momentu střely jsem byl v záklonu. Proto to skončilo tak, jak to skončilo.

Náladu vám zvedne hlavně to, když se nezraníte. Odehrál jsem to ve zdraví, to je primární. Ale dobrý pocit. Cítím se dobře, i mentálně, minulý rok 2023 jsem hodil za hlavu, co bylo, to bylo, a jedu od začátku. Ze současnosti musím vytěžit maximum.

Máme za sebou tři týdny, první dva byly náročné, protože jsme se věnovali běžecké stránce, ale k fotbalu to patří. Musíme to zvládat. Teď už je to lepší, jdeme do hry, a třeba zápas s Lublaní už byl celkem výživný.

To nebyla zranění svalového, nebo podobného rázu, která lze hlídat. Prostě jsem nešťastně dopadl, předtím to bylo nejspíš únavového charakteru, ještě z té předchozí sezony. Určitě jsem to na začátku měl v hlavě, že by bylo dobré vydržet tentokrát celou přípravu, zatím se to daří, takže jsem rád. Ale víte, jak to občas je. Na co nechcete myslet, na to občas myslíte. Snažím se to brát tak, že když se zraním, tak to většinou neovlivním. Prostě se to stane. Já pracuji na maximum, neuhýbám ze soubojů… Ono kolikrát když jste opatrný, tak tím spíš se vám něco stane.

Věříte, že jste si zdravotní trable vybral?

Snad jo. Musím podotknout, že zdravý jsem už delší dobu. Od chvíle, kdy jsem se po loňském zranění kotníku vrátil, tak jsem měl jen lehce natažený sval, jinak nic. Jsem zdravý a v pohodě. Víte, beru to tak, že jsou i horší zranění, než jsem měl já. Vždy může být hůř. Já už na to zapomněl a koukám dopředu.

Ačkoli jste v pořádku, na podzim jste toho neodehrál tolik, jak byste si asi představoval, že?

To přišlo s jiným herním stylem, kdy trenér chce hrát na menší a rychlejší hráče s větším množstvím naběhaných kilometrů. Holt je to hra, do které úplně nepasuji, a v tom vidím důvody toho, že jsem toho moc neodehrál a minuty nesbírám tak, jak jsem byl zvyklý. Navíc Tanko se rozstřílel, takže nebyl důvod něco měnit.

Snažíte se v rámci možností hře týmu přizpůsobit?

Snažit se mohu, ale já mám silné stránky jinde, než další útočníci v týmu. Jsme odlišní, dalším klukům to sedí, mně méně. Jak říkám, snažit se mohu, ale do puntíku to splnit nedokážu.

Aspoň jste jiná varianta a možnost něco ve hře změnit…

Ano, takto to vnímám a kolikrát se to během podzimu stalo. Bylo dvacet třicet minut do konce, prohrávali jsme, tak se trenéři snažili tímto něco změnit, získat sílu ve vzduchu, do centrů. Potíž je, že máme i jiné typy hráčů v záloze. Dřív tady byli kluci, kteří hodně centrovali…

Třeba Jiří Fleišman…

Tak u toho se ani nedopočítám, u kolika gólů mi asistoval. Ten věděl, jak mě najít v šestnáctce. Teď jsme prostě jiný tým.

Máte na mysli třeba to, že například Ewerton si spíše naváděl míč do středu hřiště na průnikovou nahrávku, nebo střelu, než aby posílal centry před branku…

Jasně. Ale já to nikomu nevyčítám. Je to jiný typ hráče, který takhle hraje a je mu to vlastní. A není jediný. Máme prostě jiné typy hráčů a tým jiný styl hry, který mi nevyhovuje. To se odrazilo i na mé minutáži, která není dostatečná.

Přitom asi nejeden fanoušek má před očima domácí zápas s Pardubicemi krátce po vašem příchodu, kdy jste přeběhl půlku hřiště a přihrál Danielu Tetourovi. Tehdy jste ukázal, že umíte být rychlý i technický…

Já se tehdy musel trochu přizpůsobit. Gólů moc na začátku nebylo, takže jsem se víc hrnul do šestnáctky, víc se soustředil na své silné stránky. A najednou to začalo padat víc a víc. Ale jak jsem už řekl, spoluhráči byli jiného fotbalového charakteru. Ani tehdy s Pardubicemi to nebylo o tom, že bych to dokázal sám. A musíme si uvědomit, že má rychlost nikdy nebude taková, jako u Tanka. S ní se musíte narodit.

A teď navíc dorazil Adediran.

Takový je fotbalový život, že vám přichází konkurenti. Je otázkou, kde přišel, zda na hrot, nebo na křídlo. Nevím. Ale samozřejmě další rychlík, tak jsem zvědavý.

Baník posílil o Matúše Rusnáka. Už jste ho instruoval, že vám musí sázet do šestnáctky jeden centr za druhým?

Zatím jsme se nebavili, protože se s týmem i novým prostředím teprve sžívá. Není lehké přijít do nového klubu, kde nikoho neznáte. Určitě mu to ale povím.

Když člověk vidí vaši pozici v týmu a slyší, jak mluvíte, lehko ho napadne otázka, zda nezvažujete změnu prostředí a klubu?

Určitě tyto myšlenky mám, prošlo mi to hlavou. Uvidíme, co se stane. Všechno je otevřené, ve stádiu řešení, takže se o tom moc nechci bavit.

Po vaši první povedené sezoně ve Skotsku psali o zájmu Celtiku, v Turecku o Besiktasi, u nás o Slavii. Až na tu poslední možnost šlo vždy o spekulace, které se nezakládaly na pravdě. Co to ale s vámi dělalo? Zamotalo vám to hlavu?

Nevím, jestli zamotalo hlavu, ale samozřejmě vás v první chvíli napadne, že chcete jít za lepším. Za velkou výzvou. Jenže to také byla dvě přestupová období, ve kterých jsem se hned na začátku přípravy zranil, a tam vše skončilo. Ale fotbalový život jde dál, takže teď musím uvažovat nad svou situací, a společně ji nějak vyřešit. Ale nebudu lhát, bojovat po tom roku a půl, kdy jsem se trápil, není jednoduché. Hlavně po mentální stránce, protože z klíčového hráče jste hráčem, který hrává deset minut, nebo vůbec. Mám ale platný kontrakt v Baníku, takže budu bojovat a uvidíme, jaký bude další průběh.

Nabídky máte?

Ještě jednou opakuji, že se o tom nemůžu víc bavit. Nicméně asi ano, mám.