Přišel na hřiště, aby proti vysokým stoperům Teplic zvedl nebezpečnost Baníku ze vzduchu. Zužitkovat centry ze stran. Povedlo se, byť nakonec po přihrávce Filipa Kubaly udeřil nohou, a poněkud krkolomně i šťastně. Zmátl tím ale gólmana Tomáše Grigara i defenzivu Severočechů. Fotbalový útočník Ladislav Almási si zase po čase užil pocit hrdiny ostravských fanoušků, kterých bylo na Stínadlech několik stovek.

Fanoušci při utkání Teplice - Baník Ostrava (22. října 2023). | Video: David Hekele

Řada příznivců se divila, když Pavel Hapal stáhl ve druhé půli asi nejnebezpečnějšího hráče v dresu Baníku Abdullahiho Tanka, který svým pohybem dělal teplické obraně starosti, a poslal na hřiště robustnějšího slovenského reprezentanta.

„Chtěli jsme hrát nahoře, tlačit se tam, Teplice jsme dostali do určitého postavení. Chtěli jsme rychleji míč prostrkávat mezi stopery na probíhajícího Tanka, nebo Kubalu, což se moc nevedlo. Tím, že ani jeden nejsou urostlí, tak prosadit se centrem ze strany bylo složité, proto tam šel Almási,“ vysvětloval Hapal novinářům taktiku pro druhý poločas, do kterého šli hosté s vědomím, že budou hrát dlouhou přesilovku.

Almási po nástupu na hřiště nejprve hlavou po rohu mířil mimo, v 76. minutě se ale radoval. Parťák z útoku Filip Kubala mu naservíroval míč do šestnáctky po zemi, vysoký střelec ho netrefil ideálně, nicméně prošel mezi nohami stopera Knapíka, a možná i s jeho tečí se zakutálel za záda zkoprnělého Grigara.

„Laco zakončil tak, jak asi nechtěl, zmátl gólmana a míč volně došel do brány,“ usmíval se Hapal. „Myslím, že i trenéři viděli, že jiná cesta nevede, než se prosadit z centrů z boku. Teplice bránily v deseti. Nakonec to vyšlo. Pozemní centr, já to šťastně trefil,“ popsal situaci ze svého pohledu Ladislav Almási.

„I když… Byl to gól, takže jsem to trefil nejlépe, jak jsem mohl,“ smál se dále. „Myslím, že Knapík se toho nedotkl, šlo mu to mezi nohy. A gólman to možná čekal na první tyč,“ pokračoval Almási.

HAPAL: ŠEL TAM ROZHODNOUT

Souboje proti urostlým zadákům soupeře mu vyhovují. „Já tyto situace mám rád, vyžívám se v nich, a při gólu mě neodtlačili, takže jsem mohl zakončovat sám,“ vylíčil útočník, který v sezoně 2021/22 nasázel šestnáct ligových branek.

Teď se mu muselo ulevit. V nejvyšší soutěži se v aktuálním ročníku prosadil poprvé. Už podruhé ale Baník zachránil. V září totiž dvěma zásahy zařídil výhru v Hlučíně a postup v poháru.

„Jasně, vítězný gól vás vždy potěší, ale tragédii jsem z toho nedělal. Každý den pracuji jako vždy, nebo ještě víc, takže to byla otázka času,“ odvětil sebevědomě Ladislav Almási na otázku ohledně důležitosti gólu pro jeho rozpoložení.

„My mužstvo bereme jako jeden celek. Hráči vědí, že když střídají, tak na ně klademe, aby nám pomohli. Ať je to v závěru, kdy chceme výsledek urvat a ubránit, takže tam jde hráč s defenzivními úkoly, nebo jako teď Laco Almási, který tam šel rozhodnout. A to se povedlo,“ byl rád Pavel Hapal.

Zdroj: David Hekele

„Někdy je to shoda okolností a náhod, ale Lacovi to přeji, protože je to střelec, útočník, moc prostoru nedostává, ale věřím, že mu tohle zvedne sebevědomí,“ zadoufal šéf ostravské lavičky.

Nebýt přitom VAR, mohl být Almási ani ne tolik za hrdinu, jako spíše za smolaře. V úplném závěru totiž sudí Ondřej Pechanec odpískal ruku slovenského fotbalisty v pokutovém území a penaltu. Po intervenci a zhlédnutí videa ji odvolal.

„Já věděl, že ruka byla při těle a rozhodčí mi to jen potvrdil. Jednou na to koukl a věděl to. To se nepíská,“ měl jasno, přičemž další sporné momenty jako červená karta, nebo možný pokutový kop po střetu Jurošky s Hronkem řešit nechtěl.

„Tyto věci radši nekomentuji. Co se stalo na hřišti, jste všichni viděli. Pan rozhodčí posoudil všechny situace velmi dobře, takže nemám mu co vytknout,“ reagoval Almási.

Ladislav Almási (vlevo).Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

„Jak jste viděli, i Teplice hrály celkem dobrý fotbal, naštěstí pro nás přišla červená karta, i když… Možná ne naštěstí, protože ve druhém poločase dost betonovaly a chodily do brejků, ze kterých měly šance. Ale vyhráli jsme, to je hlavní,“ oddechl si.

TÝMOVÁ SÍLA JE DOBRÁ

Potvrdilo se tak, že Ostravané mají široký kádr a silnou lavičku, z níž mohou trenéři sestavu na hřišti vždy oživit. „Je to změna, že můžeme odsud rozhodnout. To jiné týmy nemají, my ano. Za to jsme rádi. Týmová síla je dobrá,“ pochvaloval si Almási.

„Když máte na výběr, je to hrozně důležité. A to tam máme i Jirku Klímu, který je fit, ale dnes jsme se rozhodli pro Laca,“ podotkl Pavel Hapal. „Je dobré, že někdy můžeme vsadit na výšku, jindy na pohyb,“ doplnil.

Že Baník neprohrál sedm ligových zápasů a přiblížil se třetí Plzni i čtvrté Olomouci na jediný bod, nijak nezveličoval. „Daří se nám, ale musíme jít od zápasu k zápasu, krůček po krůčku a příště zase jít s cílem vyhrát. Ale je to teď super,“ přiznal Ladislav Almási.

„Já myslím, že jsme v dobrém rozpoložení. Mužstvo si sedlo, jedeme na určité vlně, kterou musíme podpořit tvrdou prací. Z hráčů je to cítit a třeba se k vám přikloní štěstí, takže dáte gól, který rozhodne tak, jako dnes,“ uzavřel Pavel Hapal.