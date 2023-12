/FOTOGALERIE, VIDEO/ Rekord Libora Radimce, Václav Daněk neobvykle bez zápisu do listiny střelců a premiéry ještě nedávných ligových opor Jana Laštůvky a Milana Baroše. Plné unikátností bylo sobotní silvestrovské derby mezi starými gardami fotbalového Baníku Ostrava a Vítkovic, které až po přestávce gólově otevřel Zdeněk Pospěch, v závěru ale na konečných 1:1 vyrovnal Martin Motyčka. I přítomnost nejlepšího střelce mistrovství Evropy a vítěze Ligy mistrů přilákala k umělé trávě u městského stadionu přes tisíc diváků.

Silvestrovské derby Baníku Ostrava (v modrém) a Vítkovic (30. prosince 2023) | Video: David Hekele

Oba týmy na začátku pobavily, když se na hřišti sešly v modrých dresech i kraťasech, odlišit je tak pro duel o délce dvakrát 35 minut musely rozlišováky. A fanoušci Baníku museli o posledním víkendu roku 2023 mít pocit, že se vrátili v čase o pár sezon zpět.

V brance čaroval Jan Laštůvka, v útoku hrozil Milan Baroš. Prvně jmenovaný se nechal přesvědčit a místo na hrotu, kde při podobných exhibičních zápasech hrává, znovu oblékl brankářské rukavice. Svou třídu ukázal hned v úvodu derby, kdy dvakrát spoluhráče podržel. „Do brány jsem nechtěl,“ přiznal Laštůvka.

„Ráno jsem se snažil z toho vykroutit, přítelkyně se mě ptala, proč jdu za starou gardu, když starý ještě nejsem, ale nevyšlo to. Nicméně přede mnou tvořily historii Baníku velcí gólmani, takže je mi ctí tady být,“ pokračoval jednačtyřicetiletý brankář, jehož ve druhé půli vystřídal Tomáš Bernady.

Ten moc práce neměl, na druhé straně Lukáš Paleček zářil, když vychytal několik tutovek. A to včetně jedné v podání Milana Baroše, který vydržel na hřišti necelý poločas. „V 15. minutě mě píchlo v lýtku, tak jsem těch deset minut odkulhal. Už to prostě nejde. I když hraji I.A třídu, odehraju 20 minut a vždy mě píchne. Holt tělo už vypovědělo službu,“ přijal realitu v současnosti kanonýr Vigantic, který místo své oblíbené „sedmadvacítky“ oblékl dres s číslem deset.

Milan Baroš (vlevo) v evidentně zábavné konverzaci s Janem Baránkem starším.Zdroj: FC Baník Ostrava

Jednou publikum pobavil, když se ukázkově ukopl a míč místo branky atakoval rohový praporek. Účast, kterou mu umožnil fakt, že ve volném čase pobýval na Moravě, si přesto pochvaloval. „Jsem tu první rok, ale je tu fajn a příjemné, protože s kluky, se kterými jsem hrával, jsem se x let neviděl. Jsem rád, že si zahrajeme, zavzpomínáme, navíc jsem měl informace, že lidi na tyto zápasy tady chodí, což je super,“ usmíval se Milan Baroš.

REKORDMAN RADIMEC: MLADÍ MAJÍ ÚCTU

Na náladě divákům neubralo, že ani na chvíli neviděli na hřišti bok po boku hvězdnou útočnou dvojici Baroš – Daněk. „Já myslím, že ve hře by to moc nešlo, byli bychom dva kohouti na jednom smetišti. I když… Kollerovi to s Milanem šlo, tak nevím. Všechno je možné, když si vyjdete vstříc. Možná na to někdy dojde,“ nechal věc otevřenou Václav Daněk, jehož jedinou vážnou možnost vyhlavičkoval jeden z vítkovických obránců z brankové čáry.

Nakonec tedy odešel bez gólového zápisu, nutno však dodat, že tentokrát legendární střelec nestrávil na place tolik času, jak u něj bývá obvyklé. „To je pravda, ale bylo nás čtyřiadvacet, tři kluci se ani nevlezli do dresu, takže je to pochopitelné. Navíc generace se pomaličku začínají střídat. To je pozitivní,“ poukázal na omlazení sestav obou soků, z čehož se vymykal především Libor Radimec.

Legendární obránce, držitel tří titulů s Baníkem a pamětník slavné éry Evžena Hadamczika, pobyl ve svých třiasedmdesáti letech na hřišti symbolicky deset minut. „Já myslím, že je to u nás věkový rekord,“ poznamenal Václav Daněk.

„Jediný Venca si mě dobírá, ten ale může. Jinak mají mladí úctu,“ podotkl Libor Radimec s tím, že délka jeho zapojení se do hry byla předem domluvená. „Nakonec jsem do toho šel. Hlavní bylo si užít, že se zase vidíte s kamarády, a na chvíli každý zapomene na starosti, které v běžném životě má,“ vysvětlil.

Legenda Baníku Ostrava Libor Radimec.Zdroj: FC Baník Ostrava

Své ofenzivní umění ve druhé půli neukázal ani Laštůvka. „Říkali, že mě tam nechcou, že jich je hodně. Asi neznají mé kvality, což mě mrzí,“ vtipkoval gólman. „Ano, gólů mohlo padnout víc, ale jak jsem slyšel, z venku dobrý bod,“ usmál se Daněk.

Baník nakonec z množství šancí, které buď pochytal Paleček, nebo skončily na břevně, jako rána Michala Papadopulose, vytěžil jen trefu Zdeňka Pospěcha ze začátku druhého poločasu. Zásah Adama Varadiho nebyl uznán pro ofsajd. Vítkovice kontrovaly především tutovkou Lokši, který v nájezdu mířil mimo. Až v závěru se ujala střela Martina Motyčky.

„Premiéra super. Sice nepadaly góly, ale jsem rád, že mohu tady – mezi takovými legendami, které něco dokázaly – být. Rád jsem viděl i kluky, se kterými jsme získali mistrovský titul, ale i s těmi, s nimiž se nám to nepodařilo. Každopádně všichni, kteří tady jsou, něco pro Baník udělali, a tvořili jeho historii. To je fajn,“ uzavřel hodnocení své první zkušenosti se silvestrovským derby Jan Laštůvka.