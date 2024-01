To je pravda, ale když jsme viděli, kdo všechno tady byl, že nás bylo čtyřiadvacet, na tři kluky ani nevyšly dresy, tak je to celkem pochopitelné. Samozřejmě generace se začínají střídat a měnit, což je přirozené, a jsem za to rád. Hlavně náš mančaft už byl mladší, proto jsme se my starší více střídali. Takový Libor Radimec je podle všeho rekordman, ze staré školy tu byl i Gusta Antalík, já trochu mladší, ale za námi už řada kluků, kteří by s klidem mohli hrát ještě vysoko. Když se podívám na Zdeňka Pospěcha, tak ten by se v lize neztratil. Ale i Vítkovice omladily, někteří tam byli i pod věkovým limitem. Jsem rád, že lidí přišla spousta, jen gólů mohlo padnout víc. Na druhé straně, jak jsem tady slyšel, zvenku bod, dobrý bod, takže proč ne. (usmívá se)

Já myslím, že ve hře by to moc nešlo, byli bychom dva kohouti na jednom smetišti. I když… Kollerovi to s Milanem šlo, byla to nejlepší útočná dvojka v Evropě, tak nevím. Všechno je možné, když se pochopíte, a vyjdete si vstříc. Když jsem byl v Rakousku, měl jsem vedle sebe kolegu bombera Petera Paculta, který byl třikrát nejlepším střelcem ligy, spolu jsme nasázeli dohromady padesát gólů za sezonu a vycházelo nám to úžasně. Vždy záleží, jak to ti dva pojmou, takže možná na to někdy v budoucnu dojde. Každopádně jsme chtěli, aby Bary šel na začátku, jenže ho píchlo v lýtku, s čímž se nesmí riskovat, takže tím vše skončilo. Třeba se potkáme jindy.

Takže kdyby ke zranění nedošlo, sešli by se na hřišti?

Možná jo, vlastně proč ne? Ale už bych to neřešil, není to důležité. Asi to tak chtěla příroda.

Václav Daněk.Zdroj: FC Baník Ostrava

Mezi nováčky byl i gólman Jan Laštůvka. Čekal na ně nějaký rituál v šatně?

Toto se u nás moc nenosí. Víte, já to říkal už vícekrát, ale letos jsme se sešli podevatenácté, nebo dvacáté, a moc dobře si pamatuji začátky, kdy se nás na baníkovské straně bylo jedenáct dvanáct, z toho tři čtyři nebyli bývalými hráči Baníku. Z toho jsme tehdy byli hodně smutní. Dneska je nás čtyřiadvacet, na tři nevyjde dres, takže v tom je ta krása, v tom je to dobře. My jsme rádi, že mladí přijdou, dusit je určitě nebudeme. Přejeme si navzájem.

Jana Laštůvku jste prý ani do útoku nepustili…

Je pravda, že to bylo dáno tím, že útočníků bylo hodně. Varadi, já, Papadopulos, Milan Baroš, a další kluci… Ale nikde není psáno, že příští rok to bude jinak.

Nelze se nezeptat, co říkáte na Baník a jeho podzimní část?

Je to taková houpačka. Obrovsky mě mrzí, že výkony jsou tak nevyrovnané. Proti první čtverce jsou dobré, ale výsledkově se to nezvládá. Zároveň mě štve, že v kádru není nikdo, kdo by uměl pořádný centr, a potom se bavíme o tom, jestli Almási s Klímou mají, či nemají střílet góly. Když tam nepřijde pořádný centr, tak je to hrůza a špatně. To je věc, která mi vadí a říkám to i fanouškům, když se o tom bavíme a rozebíráme to. Prostě bych v Baníku v dnešní době hrát nechtěl, protože co bych tam vlastně dělal?

Zisk 27 bodů, je to pro vás málo, nebo moc?

Je to moc málo. Nechci rozebírat jednotlivá utkání, ale vždy, když se zdálo, že by se to mohlo zvednout, tak to padlo na hubu. Ano, byly tam výkony, které snesly měřítka, ale také pády, které si málokdo připouštěl. To mě mrzí.