/ROZHOVOR/ Naposledy nastoupil v základní sestavě v polovině března, když Baník prohrál v Českých Budějovicích (1:2). V sobotu se po více než měsíci vrátil. Fotbalový útočník Ladislav Almási byl hlavní zbraní Slezanů v utkání 28. kola FORTUNA:LIGY v Mladé Boleslavi, jelikož hrdinu proti Plzni, Nigerijce Muhameda Tijaniho, nepustil do hry trest za karty.

FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava 1:0 (FORTUNA:LIGA – 28. kolo, 22. 4. 2023). Ladislav Almási. | Foto: FC Baník Ostrava

Slovenský reprezentant měl jednu šanci, ale nedal. Stejně jako žádný z jeho spoluhráčů. Baník prohrál 0:1 a v ligové tabulce vypadl z elitní desítky. „Holt takový je fotbal,“ povzdechl si Almási.

Jak jste se po delší době v sestavě cítil?

Je pravda, že jsem teď byl tři zápasy na lavičce, ale cítil jsem se o dost lépe. Už nějakou dobu trénuji, fyzicky jsem na tom celkem dobře a vydržel jsem. Cítím se super. Musím zaklepat, protože toho v této sezoně bylo dost. Nemoci, nedávno covid, zranění. Jsem rád, že jsem zdravý a konečně jsem odehrál celý zápas.

Aktuálně dostává větší prostor Muhamed Tijani, naskakujete ze střídačky. Jak to berete?

V sobě to nějak musím vyřešit, není to lehké, protože jsem na to nebyl zvyklý. Musím zavřít ústa, sklopit hlavu a makat. To dělám, v posledním měsíci jsem zhubl čtyři kila. Makám a je to na trenérovi.

Co chybělo, abyste skórovali a odvezli si lepší výsledek?

Centimetry. Já měl jednu hlavičku, kterou jsem bránu minul. V prvním poločase střela, ale tu jsem ani neviděl, kam letěla. Chyběly centimetry. Obránci mě celý zápas bránili osobně, a musím je pochválit, že mě ustrážili.

Po tomto kole vypadnete z desítky, zbývají dvě kola. Jak velká je tato porážka komplikace?

Psychicky jsme na tom lépe než před dvěma zápasy. Po těch výhrách jsme šli nahoru. Myslím si, že jsme si určitě nezasloužili prohrát, minimálně bod, na míči jsme byli lepší, ale oni dobře bránili. Takový je někdy fotbal. Se Slavií to bude zase otevřenější, možná nám to bude více vyhovovat. Tak jako s Plzní, kdy soupeř chce trochu i útočit. Uvidíme. V hlavách budeme silní.

Jaký bude úterní zápas?

Doma jsme silní, doufám, že přijde aspoň deset tisíc fanoušků. A když vidí, že jsme lepší, útočíme, tak nás ženou. To bylo vidět s Plzní, jak nám to pomohlo. Bude to jiný zápas. Tvořit nebudeme my, ale oni, a budeme hrát na protiútoky. To ale musí ještě trenér vymyslet.