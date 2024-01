Svěrkoš neskončil v Baníku: Dám to na instagram, smál se. Co říká na Kaloče?

/ROZHOVOR/ Neobvyklý pohled se naskytl v neděli zaplněné hale Spodek v Katovicích. Na umělý povrch vyběhl v týmu domácích osobností k exhibičnímu zápasu i útočník Václav Svěrkoš. Čerstvý čtyřicátník, který kvůli zraněním kolene ukončil kariéru v roce 2014, přitom fotbal už nehraje. „Udělal jsem výjimku a užil si to. I když to strašně klouzalo,“ řekl pro Deník při pohledu na své kopačky někdejší reprezentant. Nastoupí někdy třeba v silvestrovském derby v dresu Baníku po boku Milana Baroše? A co říká na odchod Filipa Kaloče do německého Kaiserslauternu?

Václav Svěrkoš v dresu Katovic. | Video: David Hekele

Jak jste si to užil, a jak jste se zde objevil v týmu Katovic? Užil jsem si to strašně, vidíte sám, že atmosféra je skvělá. A dostal jsem se sem přes kluky z Katovic, kteří mají vztahy s baníkovci dlouhodobě dobré, tak je to napadlo. V první chvíli jsem si myslel, že si dělají srandu, potom jsem ale viděl, že už mě nominovali do nějaké jedenáctky, tak to nešlo odmítnout. Já jinak zápasy nehraji, protože koleno mám špatné, ale tady jsem si řekl, že přijedu. Ve výsledku mě víc než koleno trápí fyzička. (směje se) Baník ve Spodku: místo bitek Poláků pohoda, sudí z finále MS a Svěrkošův konec Jak se vám tedy hrálo? Musím říct, že jsem se těšil. Atmosféra skvělá, bohužel jsme prohráli. Jasně, je to exhibice, ale pokaždé chcete vyhrát. Hlavní je, že lidi přišli, fandili a pobavili se. Takže vlastně spokojenost. Váš poslední zápas tedy neproběhl v dresu Baníku, ale Katovic… Jasně. Dám si na instagram, že v Katovicích jsem ukončil kariéru. To mi ještě chybělo, teď mohu být úplně spokojený. Ale přiznám se, že fotbal vůbec nehraju. Ano, běhám, cvičím, hraju golf, ale fotbal mi zdravotně nevyhovuje. Jde o pohyb, míč, soupeře, já to koleno nemám vůbec pevné, takže se snažím dělat sporty, kde se to dá kontrolovat. Baník v Katovicích stříbrný. Plány mladíkům zkřížila Skuhravého Podbrezová Týmy osobností.Zdroj: web GKS Katovice Člověka napadá, že na ligových trávnících se fanoušci Baníku hvězdného útoku Baroš – Svěrkoš nedočkali, Milan Baroš v závěru minulého roku dorazil na silvestrovské derby, tak co vy letos? Já jsem byl teď v zahraničí, takže jsem nemohl. Navíc mému kolenu umělka moc nepomáhá, není to ideální. Ale určitě se někdy ukážu, abych viděl plno známých. Věřím, že to jednou vyjde. Nelze se nezeptat. Znáte německý fotbal, co říkáte na odchod Filipa Kaloče z Baníku do Kaiserslauternu? Já si myslím, že to pro něj může být změna, možnost začít od nuly, oni mu šanci dají. Tady už se na něj někteří lidé v některých věcech dívali přes prsty, samozřejmě za určité věci si Filip může i sám. Formu potom už neměl. Držím mu palce, i když mě mrzí, že neodchází za jiných okolností, neodchází jako hvězda, a Baník na tom tolik nevydělá. Ale třeba to v budoucnu bude jinak. VIDEO: Rachot ve Spodku. Fanoušci Baníku v Katowicích, podívejte na atmosféru Může to být pro něj zlomový půlrok? Může. Je to změna a on ji asi potřeboval. Bude mu druhá bundesliga vyhovovat? Myslím si, že jo. Je to určitě top soutěž, o tom se nemusíme bavit. Filip je soubojový hráč, umí makat, umí se poprat s náročnými podmínkami. Záleží, jak se sladí s jejich přípravou, jestli ho nasadí hned, nebo si bude muset počkat. Když ale bude připravený, může se prosadit.

