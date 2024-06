Fotbalový Baník Ostrava bude mít na blížícím se mistrovství Evropy své zastoupení. Poprvé po šestnácti letech. Do nominace slovenského národního týmu se probil záložník Tomáš Rigo. Pomohl mu především nedávný přípravný zápas proti San Marinu (4:0), v němž dokonce skóroval.

Kulisa a oslavy postupu do evropských pohárů v podání Baníku Ostrava a fanoušků. | Video: David Hekele

Gólman Dominik Takáč, obránce Matúš Kmeť, záložníci Jakub Kadák a Dominik Hollý a útočník Róbert Polievka. Pětice hráčů, kterou spolu s dříve zraněným obráncem Michalem Tomišem vynechal ze svého kádru Francesco Calzona.

„Měl jsem několik otazníků. Snažil jsem se rozhodnout nejlépe, jak jsem věděl ve prospěch reprezentace. Je mi velmi líto, že někdo musel zůstat mimo nominaci. Jakmile jsem to chlapcům oznámil, tak jsem jim zdůraznil, že ač jsou určitě smutní, tak musí být na sebe hrdí, protože se dostali mezi nejlepší 32 fotbalistů na Slovensku,“ vysvětloval italský trenér svůj výběr.

Obecně se moc nepočítalo s nominací právě Tomáše Riga. Rodák z Prešova, který přišel do Baníku v létě z pražské Slavie, se však dobře prezentoval v týdnu při utkání proti San Marinu, jemuž vstřelil i gól.

„Chvilku jsem si nebyl jistý, jestli nestojím v ofsajdu, ale pak jsem si to nesmírně užil,“ byl rád brzy dvaadvacetiletý středopolař. „Snad jsem trenérovi zamotal hlavu a ukázal mu nejen v zápase, ale i v tréninku, co ve mně je. S týmem jsem byl už v březnu, kdy jsem šanci ještě nedostal. Prvního startu si moc vážím,“ dodal Rigo.

Zleva: Tomáš Vlček ze Slavie a Tomáš Rigo z Ostravy.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

„Má velké předpoklady, ale taky musí ještě zapracovat na zlepšení hry ve fázi mezi defenzivou a ofenzivou. Je s námi krátce, takže se bude zlepšovat,“ okomentoval výkon Calzona.

Nedlouho poté se Rigo dočkal. „Předvedl velmi dobrý a sebevědomý výkon. Sice mu místy chyběla intenzita, ale v takových zápasech to není vždy jednoduché,“ zmínil Calzona, když záložníka Baníku zařadil mezi 26 jmen, která pocestují do Německa, kde Slovensko čeká ve skupině Belgie, Rumunsko a Ukrajina.

„Jelikož jsme dostali celou skupinu hráčů až do tohoto bodu, tak jsme pochopitelně měli spoustu otázek, než jsme se rozhodli pro finální nominaci. Tito hráči šli výrazně dopředu a i proto byl tento výběr tak náročný. Museli jsme jít opravdu do nejmenších detailů,“ líčil Francesco Calzona.

„Musím však zdůraznit jednu věc – tihle kluci musí pochopit, že hrát za reprezentaci je privilegium. V první řadě musí dokázat ve svém klubu, že si zaslouží být tady, v reprezentaci. Vysvětlil jsem jim, že je mám stále na očích a mám v nich důvěru, ale musí na sobě ještě zapracovat ve svém klubu,“ doplnil Ital.

Rigo je po šestnácti letech prvním hráčem, který se na Euro dostal v dresu Baníku Ostrava. Naposledy se to povedlo Václavu Svěrkošovi pro šampionát v roce 2008, který nakonec trefou proti Švýcarsku celý gólově otevřel. Mladík odehrál v sezoně po svém příchodu z pražské Slavie 31 ligových zápasů, v nichž zaznamenal tři branky a dvě nahrávky. Zejména na podzim zářil. První nominaci do národního týmu si užil letos na jaře, do zápasu ale zasáhl právě až proti San Marinu.