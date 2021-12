Domácí v první půli určitě nenaplnili svá slova o odvážném a aktivním výkonu. Naopak. Byli bojácní, nedůrazní a nevěřili si v kombinaci. Naplno se to poprvé projevilo ve 24. minutě zaváháním obrany při nákopu Ousoua, Olayinka si zaběhl a předložil míč neobsazenému Schranzovi. A na nedostatek důrazu, nedostupování protihráčů, a bojácnost Baník doplácel dál. O chvíli později sice odvrátil roh, ale Samek i zakončující Holeš měli dost času a prostoru, aby si šanci připravili a úspěšně dokončili.

To už se začala ozývat hlavní tribuna, kde tisícovka diváků jen nevěřícně kroutila hlavou. Navíc když se po kiksu Kuzmanoviče hnal na branku Holeš, ale nevyřešil situaci ideálně. Na opačné straně pak v nadějné možnosti Buchta jen trefil Stanciua.

Hned v úvodu druhého poločasu se ale začaly dít věci. Trenér Smetana udělal hned tři změny, a jejich účinnost byla blesková. Hlasatel sotva stačil střídání představit, už letěl do pokutového území centr Klímy, který za Mandouse umístil Almási. Slavistický brankář tak v lize inkasoval poprvé po 725 minutách.

Ale nebylo to vše, vzápětí nešetrně fauloval Oscar Jurošku, viděl druhou žlutou kartu a putoval do sprch. Video pak změnilo verdikt na přímou červenou kartu. Baník se zvedl, ve velké šanci byl Sor. Vzápětí to přišlo. Domácí dlouho kombinovali, nakonec převzal míč od Svozila Kaloč a krásnou bombou srovnal.

Deset minut před koncem vytáhl zakončení z prázdné branky rukou Kuchta, následovalo další vyloučení a penalta, kterou proměnil Almási. V závěru však vyrovnal z přímého kopu Holeš. Ale to nebylo vše. V nastavení byl faulován Sor, jenže Almási podruhé už na Mandouse nevyzrál.

Baník Ostrava – Slavia Praha 3:3 (0:2)

Branky: 47. a 82. z pen. Almási, 69. Kaloč – 29. a 88. Holeš, 24. Schranz. Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Vodrážka. ŽK: Svozil, Jiří Klíma – Oscar, Masopust. ČK: 51. Oscar (oba Slavia), 81. Kuchta. Diváci: 1000 (omezený počet).

Baník Ostrava: Budinský – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Kaloč, Tetour (76. Budínský) – de Azevedo (46. Almási), Kuzmanović (46. Sor), D. Buchta (46. Juroška) – Jiří Klíma. Trenér: Smetana.

Slavia: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba, Oscar – Samek (63. Kuchta), Holeš – Masopust, Stanciu (67. Traoré), Olayinka (71. Plavšić) – Schranz (67. Lingr). Trenér: Trpišovský.