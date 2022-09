Trenér Pavel Vrba vyrukoval s několika změnami v sestavě proti poslednímu duelu s Brnem. Vůbec poprvé v sezoně zasáhl do ligy stoper David Lischka, který vyléčil natržený sval. Zároveň premiéru v základní sestavě si připsal chorvatský záložník Robert Miškovič. Do úvodní jedenáctky se vrátili také obránci Jiří Fleišman, Gigli Ndefe a Michal Frydrych.

Fotbalovějším dojmem působili ale spíše domácí, kteří si vytvořili několik závarů a standardních situací, z nichž hrozili. Brankář Laštůvka ale do vážného zákroku nemusel. Naopak krátce před pauzou šel k zemi jeho sok na druhé straně.

Po centru Takácse se k neobvyklému zakončení hrudí dostal Klíma, ale Reichl pohotově zakročil. Jinak ale první poločas mnoho zajímavého nenabídl. Klíma měl i první možnost druhé půle, v nadějné pozici ale trefil opět Reichla.

Důležitý moment nastal v 55. minutě, kdy fauloval střídající Novotný unikajícího Buchtu, který by šel sám na branku, a obdržel červenou kartu. Následný přímý kop Fleišmana srazila zeď. Po hodině hry pak těsně minul Buchta, úspěch nepřineslo ani vzápětí obléhání pokutového území Hradce a pokus Kuzmanoviče.

Naopak v závěru mohl na svou stranu strhnout vítězství po standardní situaci Hradec, ale hlavičku Čiháka vychytal Laštůvka a Rybičkova rána mířila mimo.

Domácí se museli vyrovnávat s výpadky hráčů na levé straně. „Nejprve se zranil Ryneš, pak byl vyloučen Novotný, poté odešel s otřesem mozku Harazim a nakonec tam dohrával Rybička. Hezký příběh,“ usmíval se trenér Hradce Miroslav Koubek.

„Bylo to zakleté místo a zápas nám to zkomplikovalo, protože jsme museli improvizovat. Ale smekám před hráči, jak ustáli nápor Baníku. Do vyloučení byl náš výkon v pořádku, v první půli jsme měli převahu, ale Baník dobře bránil. Nemohli jsme se tam dostat,“ uznal Koubek.

Kouč Baníku Pavel Vrba viděl největší problém ve finální fázi. „V prvním poločase jdeme třikrát čtyřikrát do přečíslení, ale nejsme schopni to dohrát. Ve druhé půli jsme měli být rychlejší v základní rozehrávce. Byli jsme pomalí, soupeř se stačil i v deseti přesouvat a nepřekvapili jsme je. A když se to povedlo, tak jsme to technicky nezvládli, což nás limituje,“ hodnotil Vrba. „Měli jsme získat tři body,“ dodal.

FC Hradec Králové – Baník Ostrava 0:0

Rozhodčí: Radina – Mokrusch, Volf. ŽK: Harazim, Smrž – Lischka, Takács, Fleišman, Kaloč, Šehič. ČK: 56. Novotný (Hradec). Diváci: 2022.

Hradec Králové: Reichl – Ja. Klíma, Čihák, Smrž – Gabriel, Rada (75. O. Ševčík), Kodeš, Ryneš (46. Novotný) – F. Kubala, Trusa (64. J. Kučera) – Vašulín (64. Harazim, 84. Rybička). Trenér: Koubek.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe (73. Šehič), Frydrych, Lischka, Fleišman – Takács, Kaloč – Buchta, Miškovič (53. P. Jaroň), Kuzmanovič – Ji. Klíma. Trenér: Vrba.