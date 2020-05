Vybavíte si ještě ten nešťastný střet, který vás vyřadil na dlouhou dobu ze hry?

Bránil jsem hráče, aby nedal centr, došel za lajnu a trochu se asi lekl. Já dělám skluzy pořád, on si na mě lehl, dopadl na mě a dosedl. Kdyby to byl někdo lehčí, tak to třeba vydrželo. Jenže Kubista má skoro dva metry a i svou váhu. Navíc už nějakou dobu hraju, rameno je opotřebované, třeba bylo oslabené. Možná i to hrálo roli.

Přemýšlel jste o tom, jaké to bude chodit znovu naplno do soubojů?

Měnil styl nebudu. Přemýšlel jsem o tom, jestli se budu bát jít na začátku do souboje, ale jak se postupně uvolňovaly tréninky, bylo to lepší. Šlo o ideální začátek, protože se nemohlo chodit do těla. Postupně přišel nějaký ten dotyk s protihráčem a bylo to v pohodě. Je tu ale ještě jedna věc.

Povídejte, která?

Před každým tréninkem si kopeme a já si vlezu do branky. Přemýšlel jsem, jestli na ten či onen balon mám nebo nemám skočit, spadnout na rameno. Vše ale vydrželo a drží. Vím, že když se tohle člověku stane, pak stačí k obnovení málo. Snažím se proto cvičit. Osvalení pomůže vazům a šlachám, snad to vydrží.

Snažil jste se léčení od začátku nějak urychlit?

Neurychloval jsem to. Kdyby se hrála liga, tak by se to počítalo na týdny a vyšlo by to možná i na Plzeň. První týden karantény jsem nemohl chodit za fyzioterapeutem, pak jsme se domlouvali v nějakých podmínkách. Dostával jsem instruktážní videa, doma jsem třikrát denně cvičil. Když se to postupně uvolňovalo, tak se to zlepšovalo.

Čeká vás restart ligy. Co na něj říkáte?

Většina českých týmů není připravená na to, hrát středa - neděle. Pro nás hráče jsou zápasy super, ale je jich i s nadstavbou v krátkém čase opravdu strašně moc. Šířka kádru tady je, ale není taková, jako třeba u mužstev v Anglii, kde se hraje vlastně pořád. Bude to šance pro další hráče, aby mohli naskočit a ukázat se.

V úterý hrajete v Příbrami. Co od ní čekáte?

Vůbec nevím. Vyměnili trenéra, který byl herním typem. Člověk teď neviděl přáteláky, nic se nenatáčelo. Normálně se klub k záznamům dostane. Nevíme tak, co úplně můžeme očekávat. Minimálně v úvodu očekávám oťukávanou. Chceme se soustředit na naši hru a pokus se domácí přehrát. O to jde.