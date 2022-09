Vůbec poprvé v sezoně zasáhne do ligy stoper David Lischka, který vyléčil natržený sval. "Bylo by hezké, kdyby byl klíč k tomu, abychom nedostali gól, ale není to o jednom hráči. Změn tam máme víc. Minule jsme nehráli moc dobře, proto jsme chtěli něco změnit," uvedl pro O2 TV trenér Pavel Vrba.