Fanoušci Baníku, jichž přicestovala na sever Evropy více než tisícovka, jsou od 17 hodin u stadionu, kde nejprve prošla ta část s nejrůznějšími proprietami, až posléze byl puštěn zbytek pochodu, který kontrolovala po celou dobu policie.

Trenéři jdou do utkání s brankářem Jakubem Markovičem, obrannou čtyřku bude tvořit Jan Juroška, Michal Frydrych a Matěj Chaluš a Patrick Kpozo. Před nimi budou Jiří Boula s Tomášem Rigem a Erika Prekopa na hrotu bude doplňovat trio David Buchta, Matěj Šín a Ewerton. Na co to bude stačit?