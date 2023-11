Neděle patří velkému fotbalovému svátku. Baník hostí na Městském stadioně v Ostravě-Vítkovicích pražskou Spartu. Pro své fanoušky navíc připravil ještě větší Food zónu, než byla ta před utkáním s Jabloncem. Podívejte se na atmosféru před začátkem výkopu.

Atmosféra před zápasem Baník Ostrava - Sparta Praha (12. listopadu 2023). | Video: David Hekele

Také proto, že se duel Spartou shraje o svatomartinském víkendu, bylo v nabídce Food zóny například trhané husí stehno se zelím a knedlíkem. Před utkáním se Spartou se opět čepovalo do skla a pozor, vzhledem k jinému dispozičnímu řešení bylo možné točit do skla až do zahájení zápasu! Hospoda ve Food zóně v rámci utkání se Spartou má rozšířenou kapacitu a byla posílena o další výčepy!

