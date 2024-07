Na kulisu utkání a zaplněného hlediště Městského stadionu ve Vítkovicích se těšili všichni. „Já moc. Pár zápasů už jsem ve Vítkovicích odehrál, když přišlo kolem těch jedenácti tisíc. Nebo bylo i vyprodáno. Myslím si, že i když to úplně plno nebude, tak atmosféra skvělá bude. Vzhledem k tomu utkání, jak to všichni bereme a věřím, že to tak pojmou i fanoušci,“ řekl záložník Jiří Boula.

„Lidi se samozřejmě těší, a já věřím, že budou z naší strany odměněni, protože jsme v Evropě po čtrnácti letech, takže zkušenost je minimální,“ uvedl trenér Pavel Hapal. „Bude to hodně o sebevědomí, nesmí hrát roli nervozita a lidé nám k tomu mohou pomoci. Věřím, že vytvoří atmosféru, jaká tu bývá zvykem, kluky poženou a uděláme první krok,“ přál si kouč.

Choreo fanoušků Baníku proti Urartu. | Video: David Hekele

Oproti sestavě v sobotu na Bohemians udělal dvě změny. Místo Jiřího Klímy hraje Erik Prekop a Matěje Chaluše v obraně nahradil Jan Juroška. Baník zároveň vyrukuje v rozestavení se čtyčlennou defenzivní řadou.

Vědomi si atmosféry byli i Arméni. „Víme, že stadion má kapacitu patnáct tisíc, že na Baník chodí hodně lidí. Jsme na to připravení,“ uzavřel trenér Dmitry Gunko.