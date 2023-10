/VIDEO/ Více než devět tisíc fanoušků vidělo přímo na Městském stadionu ve Vítkovicích sobotní remízu 1:1 mezi fotbalisty Baníku Ostrava a Pardubic. Velká část z nich se v prvním poločase stala součástí velké choreografie.

Choeo fanoušků Baníku Ostrava proti Pardubicím (7. října 2023). | Video: David Hekele

V úvodu rozlučka s Nemanjou Kuzmanovičem, po necelé čtvrthodině hry pak další velká chvíle. Fanoušci Baníku na protější tribuně vytáhli choreografii přes několik sektorů. "Bílé srdce, modrá krev," stálo nejprve, než se posléze pod ním objevila další slova "to probouzí náš ostravský hněv", což sklidilo posklesk zbytku slušně zaplněného hlediště.

"S bodem spokojený nejsem, s výkonem ano, protože mužstvo to odjezdilo do poslední minuty. Za to bylo odměněno skvělými fanoušky. Aspoň jsme udrželi neporazitelnost v domácím prostředí. Cítím, že se mužstvo herně každým zápasem zvedá," řekl trenér Pavel Hapal.

Že se zvedá zájem o fotbal v Ostravě cítí i stoper David Lischka. "Teď byla velká euforie, ani nevím, kolik zápasů včetně poháru jsme neprohráli. Tuším sedm, teď osm, ale ta série pořád pokračuje," podotkl. "Samozřejmě všichni chceme vyhrávat. I po výsledku v Olomouci. Dnes přišlo více fanoušků, za což jim děkujeme," dodal Lischka.

Speciální to byl zápas pro brankáře Viktora Budinského, který předvedl několik zásadních zákroků. "Určitě ano! Byl jsem tu čtyři a půl roku, nebo kolik. Pro mě krásný zápas," uvedl.