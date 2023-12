/VIDEO/ Famózní obrat v závěru z 1:2 na 3:2 v podání fotbalistů Baníku Ostrava na půdě Hradce Králové zvedl náladu i fanouškům, kterých přicestovalo do moderní Malšovické Arény kolem čtyř stovek. Hlavní postavou byl pochopitelně útočník Abdullahi Tanko. Podívejte se, jaká atmosféra panovala v kotli Slezanů i na děkovačku.

Atmosféra a děkovačka hráčů s fanoušky Baníku Ostrava v Hradci Králové (9. prosince 2023). | Video: David Hekele a Petr Kotala

Oslavné písně, skákání, skandování. Dlouho to na nic podobného v podání Ostravanů nevypadalo, ale dvě trefy Abdullaha Tanka v závěru naklonily pozitivní emoce k celku z Bazalů i jeho fanouškům. „Šance jsem nevyužíval, ale snažil jsem se být pořád soustředěný a počkat na další. To se vyplatilo,“ uvedl po zápase Tanko.

Zdroj: David Hekele

Výborně mu fungovala spolupráce se střídajícím Jiřím Klímou, který mu dvakrát asistoval. „Bylo to podruhé, nebo potřetí, kdy jsme spolu mohli spolupracovat na hřišti, vyneslo to dva góly, takže jsem mu v šatně slíbil odměnu, že ho pozvu na večeři. Je to můj zachránce,“ prozradil.

Nigerijský střelec byl pochopitelně hrdinou příznivců Slezanů. Po utkání si věnoval do hloučku dres, podobně také fanynce i stoper Karel Pojezný. Jak to během zápasu i po něm v jednom z rohů stadionu vypadalo, se podívejte ve videu Deníku.