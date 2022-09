V týdnu vyjádřil majitel klubu Václav Brabec pochopení s nespokojeností. „Přál bych si ale, abychom se semkli,“ uvedl. „Fandit Baníku, když se daří, umí každý. Ale fandit Baníku, když to nejde, je pro někoho mnohem složitější. Ale potřebujeme to. Já, vedení, hráči, že za námi fanoušci stojí. Proto přijďte nás podpořit v důležitém zápase v neděli proti Pardubicím. A držte nám pěsti, ať to zvládneme,“ dodal šéf slezského klubu.