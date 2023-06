VIDEO: Poslední výjezd sezony! Fanoušci Baníku ve Zlíně, zaplní na Letné sektor?

/VIDEO/ Poslední výjezd sezony! Fanoušci ostravského Baníku dorazili do Zlína, kde Slezané ve středu od 19 hodin hrají s místním Trinity duel 4. kola nadstavbové skupiny o udržení. Sektor hostů by měl být plný, a to navzdory tomu, že týmu Pavla Hapala o nic nejde. V základní sestavě je tak například osmnáctiletý brankář Martin Hrubý, který si tím odbyde ligovou premiéru. Naopak domácí, které vede nedávný kouč Baníku Pavel Vrba, nutně potřebují v boji o záchranu vyhrát.