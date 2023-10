VIDEO: Přijďte na Pardubice! Hvězda Baníku rozdávala v Ostravě lidem perníčky

/FOTOGALERIE, VIDEO/ Baník v. Pardubice. V tomto duchu se ponese fotbalová sobota v Ostravě. Nejprve si to s východočeským celkem rozdají ženy (13 hodin v Radvanicích), večer pak v rámci 11. kola fotbalové FORTUNA:LIGY přivítá na Městském stadionu ve Vítkovicích áčko tým Radka Kováče (18 hodin). V posledním zápase před nejbližší reprezentační přestávkou by Slezané byli rádi za maximální podporu. Pomoci nalákat lidi do hlediště měla i páteční akce, jejíž hlavní tváří byl útočník Abdullahi Tanko.

Útočník Baníku Ostrava Abdullahi Tanko rozdával v pátek lidem u Nové Karoliny perníčky. | Video: David Hekele