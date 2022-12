VIDEO: Vrchol roku Baníku! Sparta, Baroš a plný dům, podívejte se na atmosféru

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Vymyslet se to lépe nedalo! Fanoušci ostravského Baníku věřili, že by jejich milovaný klub mohl proniknout do Evropy skrze MOL Cup, v jeho osmifinále se v posledním zápase roku 2022 Slezané utkali s pražskou Spartou. I když svěřenci Pavla Hapala po boji padli na zaplněném Městském stadionu ve Vítkovicích 2:3, duel doprovázela skvělá atmosféra. Podívejte se na krátká videa Deníku!

Atmosféra utkání osmifinále MOL Cupu Baník Ostrava - Sparta Praha (19. listopadu 2022) | Video: David Hekele a Lukáš Kaboň