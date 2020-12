„Ani ve snu by mě nenapadlo, že se bude slezské derby hrát někdy bez diváků, ale taková je doba. Před prázdnými tribunami se hrají i zápasy v Německu, Anglii…“ říká pro Deník Vilém Axmann. „Snad brzy přijde obrat k lepšímu a stadiony se opět otevřou fanouškům,“ doufá v lepší zítřky.

Sám se v zápasové nominaci proti Baníku objevil ve čtyřech případech. „Byla to krásná doba. Opava byla ponořena ve fotbalové euforii. Na každém kroku se řešil fotbal a nám se dařilo. Vyhráli jsme na Baníku i doma,“ vzpomíná na první ligovou konfrontaci s odvěkým rivalem ze sezony 1995/1996. „Ve druhé sezoně jsme doma vyhráli, na Bazalech přišla prohra. Mám ze čtyř zápasů tři výhry, pro mě krásná bilance,“ usmívá se Vilém Axmann.

Fascinoval ho vždy parádní náboj sledovaných bitev. „Zápasy s Baníkem jsou vždy vyhecované, z atmosféry mrazilo,“ přiznal. „Divočina byla jak na hřišti, tak v hledišti,“ hlásí. Do všech čtyř duelů šel jako brankářská dvojka. „I když jsem byl pod dekou, byl to pro mě zážitek,“ přiznává. „Pamatuji si, jak jsme se při jednom utkání rozcvičovali s Mírou Mentelem. Na plotu viseli fanoušci Baníku a házeli po mně legrační předměty. Na tom by až tak nebylo nic zvláštního, kdyby to nebyli kluci od nás z Chlebičova,“ přidává vzpomínku Vilém Axmann.

Opava nejde do zápasu v nejlepším rozpoložení. Poslední tři ligové zápasy prohrála, navíc v nich inkasovala dohromady deset branek. „Nevím, jak bude Baník vypadat po karanténě. Nicméně i tak očekávám oboustranně dobrý zápas,“ vykládá Axmann. „Pokud Opava nechce ještě více zabřednout do sestupových problémů, musí vyhrát. Jako správný Opavák věřím v zisk tří bodů. Přeji si to i proto, že u nás v rodině máme Baníkovce a nechci, aby si ze mě dělali srandu,“ culí se Axmann.

Opava zatím z devíti kol vytěžila pět bodů. „Je pravda, že dostala v poslední době i hodně branek. Dokážu se vcítit do kůže Vildy Fendricha, ale je to obraz toho, jak brání celé mužstvo. Každopádně současnou práci trenéra Kováče vnímám pozitivně. Hra je koukatelná, zlepšila se. Teď je třeba k tomu přidat ještě dobrý výsledek,“ zakončuje Vilém Axmann, který odchytal v lize deset zápasů a vychytal čtyři čistá konta.