Trenér Slovácka Martin Svědík byl kritický. Ať ke chování svých svěřenců při inkasovaných brankách, vyloučení, nebo i k řadě nadějných momentů, které ale nedotáhli k zakončení, či gólu. „Bylo to stejné, jako proti Bohemians. Stejně špatný vstup,“ řekl.

„Za mně jasná nezodpovědnost u některých individuálních výkonů. Nejprve nenaváže stoper na Almásiho při průnikové přihrávce, pak nereagujeme na to, že soupeř už rozehrál a nejsme schopni hráče zachytit. K tomu červená karta z nedisciplinovanosti Kalabišky, který nepochopitelně fauluje podruhé,“ vypočítával.

„Jestli si řekneme, že se chceme odpíchnout od obrany, protože dostáváme hodně gólů, tak to tímto popřeme. Po přestávce pominu dvě šance Baníku, ale spíše jsme to byli my, kdo si vytvářel dobré pozice. Jenže buď nedáme finální přihrávku, nebo vyložené šance,“ pokrčil rameny Martin Svědík.

Spokojen byl naopak domácí Pavel Hapal, který vyrukoval s rozestavením 4-1-4-1. „Říkali jsme si, že když budeme hrát fyzicky náročně, třeba Slovácku dojdou síly, protože mají nabitý program. To se nepotvrdilo. Vyprodukovali jsme šance, ty jsme proměnili, což byl problém v minulých zápasech, kdy Baník góly nedával. To nám pomohlo,“ hodnotil Hapal.

Že se Baník nechal ve druhém poločase zatlačit, přičítal psychice. „Ještě se na to musím podívat, ale hráli jsme hodně vysoko a neměli jsme mezihru, což zapříčinilo hloupé ztráty míče, standardky, rohy. Slovácko snížilo a to s hlavou zamává,“ věděl.

„Jinak tam ale bylo nasazení, bojovnost, trochu nám skřípala kombinace a měli jsme řadu hloupých ztrát, ale to si s kluky řekneme. Je to úleva, protože hráči na vítězství doma čekali. Věřím, že je to nakopne, potrénujeme, v poháru to možná trochu poměníme a půjdeme dál,“ zakončil Pavel Hapal.

Baník Ostrava – 1. FC Slovácko 3:1 (2:0)

Branky: 6. Almási, 26. Plavšič, 84. Kaloč – 58. Hofmann. Rozhodčí: Berka – Kříž, Slavíček, video: Petřík. ŽK: Kaloč – Kalabiška, Břečka, L. Kozák, Kohút. ČK: 38. Kalabiška (Slovácko). Diváci: 6860.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Frydrych, Pojezný, Fleišman – Kaloč – Cadu (65. P. Jaroň), Tetour (65. Buchta), Kuzmanovič (77. Boula), Plavšič(90. Klíma) – Almási (65. Tijani). Trenér: Hapal. Trenér: Hapal.

Slovácko: Nguyen – Reinberk, Hofmann, Břečka, Kalabiška – Daníček, Havlík (86. Trávník) – Petržela (78. Doski), Kohút (67. Siňavskij), Holzer (86. Tomič) – L. Kozák (67. Mihálik). Trenér: Svědík.