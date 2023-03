Hapal má důvěru vedení Baníku. Jak si stojí v porovnání s předchůdcem Vrbou?

„Konečně se managementu povedlo přivést kvalitní hráče, které trenér Holaň poskládal v sestavě tak, že jim to klape a funguje. Už v přípravě to hodně točil, hráči si na sebe zvykali, a to se možná vyplatilo ve chvíli, kdy přišla zranění. Najednou museli spolu hrát kluci, kteří nastupovali v jiných útocích, ale nezdálo se, že by si nesedli. Naopak. Prostě to namíchal velice dobře. Hvězdy, dříče i mladíky, a myslím, že to se v play-off může projevit,“ soudí Rostislav Kaloč, který nechybí zejména na domácích zápasech.

Podobné je to i u Baníku, který je pro něj o poznání větším překvapením. Ale nemilým. „Neříkám, že jsem čekal nějakou skvělou sezonu, ale s tímto, co se teď děje, jsem určitě nepočítal,“ kroutí hlavou. „Po tom hrozném začátku se na konci podzimu zdálo, že se to zvedá, Baník atakoval vrchní šestku, rozdíly tam byly malé. Jenže po novém roce to jde do kytek,“ uznává Kaloč.

O důvodech opakujících se nezdarů ale jasno nemá. „Ježíš, kdybych věděl, proč to tak je, šel bych do kabiny, a poradil bych. Nevím,“ krčí rameny věrný fanoušek. „Ale obecně bych asi řekl, že je znát, že někteří hráči nepodávají své maximální výkony. Jiní zase na klub, jako je Baník a jeho ambice, nemají. Prostě tu nepatří,“ myslí Rostislav Kaloč, ale jmenovat nechce. „Náhodou by si to někdo z nich přečetl a bylo by to ještě horší,“ směje se.

SPARTA? BYLO MI HROZNĚ

Kotli skandujícímu „my chceme Baník“, nebo požadujícím svléknutí dresů však rozumí. „Každý správný fanoušek chce Baník takový, aby hrával aspoň v první šestce a mohl se měřit s nejlepšími. Myslím si, že tím se chlapi snaží vyburcovat hráče, protože už ani nevíte, jak jinak byste to udělal,“ přemýšlí.

„Ale primárně každý z těch hráčů si musí sáhnout do svědomí, jestli tomu dává maximum, nebo si řekne: Výplata přijde, tak to nějak odkopu, případně odsedím na lávce,“ spekuluje Kaloč, který poslední porážku 0:3 – zvlášť proti Spartě – nesl těžce.

„Bylo mi… No, hrozně. Co vám budu vykládat. Z výsledku i výkonu,“ hlesne. „Nejhorší je, že nad tím pořád přemýšlíte. Večer po zápase, druhý den… Říkáte si: Proč? Jak je to možné? Ale jak jsem řekl, znát důvody, hned jsem v šatně a radím jim,“ dodává Rostislav Kaloč.

Ač se teď nedaří, patří k fanouškům, jehož podporu kouč Pavel Hapal nadále má. „Teď bych k další změně nesahal. Vždyť už to je jak na kolotoči, vezměte si, kolik trenérů za posledních čtyři pět let se tu už vystřídalo. A zatím to k dlouhodobějšímu zlepšení nevedlo,“ vyslovuje jednoznačný názor.

„Ano, říká se, že přijde nový trenér, bude to impulz, ale dlouhého trvání to nikdy nemělo. Momentálně bych trenéra neměnil, spíše si myslím, že je správné, že současnému vyjádřilo vedení důvěru. A věřím, že nastanou lepší časy. Nejlépe už teď zápasem v Českých Budějovicích,“ poukazuje na těžkou sobotní bitvu na jihu Čech.

Rostislav Kaloč jako fanoušek Vítkovic.Zdroj: archiv Rostislava Kaloče

Zároveň věří schopnostem sportovního ředitele Luďka Mikloška. „Má zkušenosti z Anglie, a pokud mu někdo nebude házet klacky pod nohy, tak určitě by to mohl vést k lepšímu,“ doufá Kaloč

KOMETĚ MÁME CO VRACET

Radost mu naopak dodávají Vítkovice. Ve čtvrtfinále proti Brnu i celém play-off týmu Miloše Holaně věří. „Kometa je atraktivní soupeř, u nás i v Brně bude plný dům. A navíc ji máme co vracet,“ vzpomíná porážky z minulosti ve vyřazovacích bojích. „A pokud jde o ambice, já myslím, že můžeme mít ty nejvyšší. Samozřejmě se může stát cokoliv. Zranění, tresty a rozsype se to, ale musíme být pozitivní,“ dává si do hlavy jasné myšlenky.

Jaké má tedy pocity, když dá vedle sebe dosavadní úspěch hokeje proti zklamání z fotbalu? „Smíšené,“ usmívá se Kaloč. „Víte, já nad tím uvažoval, a byly roky, kdy Baník byl nahoře, a Vítkovice dole, nebo i naopak. A teď to je holt to „naopak“. Jsou to věci, které se stávají,“ bere realitu s nadhledem. „A také byly léta, když se dařilo oběma,“ připomíná ročník 2009/10, kdy Baník hrál do posledního ligového kola o titul a Vítkovice došly do finále.

„Ale převažuje radost nad Vítkovicemi, protože pořád věřím, že Baník ligu bez problémů zachrání. I bez účasti v poslední skupině. Hraje se ještě o dost bodů,“ uvědomuje si Rostislav Kaloč.

„A Vítky? Byl bych špatný fanda, kdybych nevěřil v maximum možného. Jsou našlapané, takže i když to bude náročná cesta, snad půjdou vysoko a daleko. Ve skrytu duše doufám, že by to mohlo vyjít. A i kdyby ne, je fajn, že řada opor je podepsaných dál, tým se už rýsuje pro další sezonu, ale na současných základech. Přece jen byly ročníky, kdy tahouni zmizeli a neměl je kdo nahradit. To se teď nestane,“ uzavírá pozitivně Rostislav Kaloč.